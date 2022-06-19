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Как выложить совместный пост в Instagram: дел на несколько минут

19 июня 2022, 14:33
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Смартфон

Соцсеть Instagram продолжает радовать пользователей постоянными обновлениями — практически каждый месяц появляются уникальные функции, которые предоставляют новые возможности. К примеру, пользователи Instagram могут создавать общие публикации — видео, фото и другой контент будет отображаться в новостной ленте для подписчиков от сразу двух авторов.

Как выложить совместный пост в Instagram — далее в материале.

Чтобы отметить на публикации своего друга или близкого человека, нужно следовать простой инструкции:

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1. В мобильном приложении нажмите на значок + в нижней части экрана, а затем выберите стиль публикации — фото/видео, история или прямо эфир.

2. Выберите фото из галереи или снимите контент с помощью камеры телефона, и нажмите на стрелку в верхнем правом углу.

Instagram

3. В списке настройки публикации нужно найти функцию Отметить людей — это необходимо для добавления соавторства другого пользователя.

Instagram

4. В меню поиска пользователя нужно ввести название той страницы, с которой нужно сделать совместную публикацию.

Instagram

5. После добавления автора можно придумать описания к фото, а также разместить его и в других соцсетях. Чтобы опубликовать пост, нажмите на стрелочку в верхнем правом углу.

Стоит отметить, что необязательно быть подписанным на человека, чтобы выложить совместный пост в Instagram.

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