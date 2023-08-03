Instagram – невід’ємна частина життя більшості людей. Тут можна ділитися фотографіями, показувати цікаві моменти, знайти знайомих і навіть почати власний бізнес.
Однак часто люди потребують відпочинку від нескінченного потоку інформації. Факти ICTV підготували для вас покрокову інструкцію про те, як видалити акаунт Instagram.
Як тимчасово приховати свою сторінку в Instagram
В Instagram є можливість тимчасово деактивувати свій профіль. Тобто ви можете приховати сторінку на певний час.
Для цього потрібно на своєму смартфоні зайти в додаток Instagram та увійти до свого облікового запису.
Перейдіть на свою головну сторінку, знайдіть та натисніть на Більше (три горизонтальні риски).
Тепер натисніть на Налаштування і конфіденційність.
Далі оберіть Центр облікових записів.
Тепер натисніть на Особиста інформація.
Далі оберіть Керування обліковим записом.
Там ви побачите пункт Деактивація або видалення. Натисніть на нього.
Тепер оберіть, який саме акаунт ви хочете тимчасово деактивувати - Instagram чи Facebook (якщо ці дві мережі у вас привʼязані).
Тепер оберіть Деактивація облікового запису. З міркувань безпеки, вам потрібно ввести свій пароль, щоб продовжити.
Далі відкриється сторінка, де необхідно обрати причину, через яку ви вирішили заморозити сторінку. От і все - справа зроблена.
Як видалити акаунт в Instagram назавжди
Якщо ви видалите обліковий запис, буде втрачено всі фотознімки, відео та іншу інформацію назавжди. Також будуть видалені всі підписники, тому краще тимчасово деактивуйте обліковий запис. У такому разі ви зможете його відновити у будь-який момент.
Якщо ви все ж зважилися видалити сторінку назавжди, то зробити це можна через мобільний додаток.
Для цього скористайтеся інструкцією вище, однак замість Деактивації оберіть Видалення облікового запису.
Також можна видалити свій акаунт за прямим посиланням. Необхідно лише вказати логін та пароль, після чого увійти на свою сторінку в соцмережі.
Тепер потрібно обрати причину видалення.
Наприкінці натисніть Видалити акаунт.