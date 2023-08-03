Як тимчасово приховати свою сторінку в Instagram

В Instagram є можливість тимчасово деактивувати свій профіль. Тобто ви можете приховати сторінку на певний час.

Для цього потрібно на своєму смартфоні зайти в додаток Instagram та увійти до свого облікового запису.

Перейдіть на свою головну сторінку, знайдіть та натисніть на Більше (три горизонтальні риски).

Тепер натисніть на Налаштування і конфіденційність.

Далі оберіть Центр облікових записів.

Тепер натисніть на Особиста інформація.

Далі оберіть Керування обліковим записом.

Там ви побачите пункт Деактивація або видалення. Натисніть на нього.

Тепер оберіть, який саме акаунт ви хочете тимчасово деактивувати - Instagram чи Facebook (якщо ці дві мережі у вас привʼязані).

Тепер оберіть Деактивація облікового запису. З міркувань безпеки, вам потрібно ввести свій пароль, щоб продовжити.

Далі відкриється сторінка, де необхідно обрати причину, через яку ви вирішили заморозити сторінку. От і все - справа зроблена.