На тлі початку широкомасштабної війни Росії в Україні в нашій країні розпочала роботу Міжнародна електронна платіжна система PayPal.

Заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів подробиці про нововведення, та як це допоможе українцям.

– Це одна з найбільших міжнародних систем у світі – PayPal може здійснювати розрахунки в десятках валют, і цим користуються близько 250 млн осіб. Вона також популярна у США, а також серед власників інтернет-магазинів, – розповідає Борняков.

Він додав, що PayPal років 5-6 тому хотів розширити свою співпрацю в Україні, але Нацбанк виставив умови, від яких відмовився сервіс. Але зі зміною влади їх запросили до нашої країни.

– Уже в Міністерстві цифрової трансформації ми почали налагоджувати зв’язок і передавати всі необхідні документи для співпраці. У PayPal заявили, що тепер Україна буде у списку країн для співпраці, але тоді сервіс не планував налагоджувати роботу на нових ринках, – додав Олександр.

Так, на тлі того, що відбувається в Україні, керівництво PayPal заблокувало Росію у своєму сервісі й дало можливість нашим людям користуватися послугами. Щоправда, поки що можна лише використовувати функціонал як фізособа. Юрособа в Україні не може створити свій рахунок, відправляти та приймати на нього кошти.

– PayPal увійшов до України остаточно. Є можливість, що платіжну систему під’єднають і для нашого бізнесу – це дасть можливість нашим компаніям заробляти гроші. У Європі, наприклад, заплатити за житло за допомогою переказу з банківської картки на іншу картку неможливо. Саме за допомогою таких платіжних сервісів як PayPal і здійснюються подібні фінансові операції. Для цього необхідно просто знати e-mail орендодавця, – розповідає про функціонал Олександр Борняков.

Але і для України PayPal буде вигідним. Усі українські продавці, які працюють з eBay та Amazon, отримали потужний інструмент для торгівлі. Він допоможе принести до нашої країни валютний виторг, що позитивно вплине на українську економіку.