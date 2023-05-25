TikTok – сучасна, популярна платформа, де люди публікують відео найрізноманітніших жанрів. У стрічці TikTok можна натрапити на рецепти, корисні поради та лайфхаки, тренування, політичні чи просто гумористичні відео.
Якщо ви опублікували у TikTok відео, яке вам вже не подобається, файл можна легко видалити зі стрічки. Як видалити відео з TikTok, читайте в покроковій інструкції від Фактів ICTV.
Видаляємо відео з TikTok
- Відкрийте застосунок на своєму смартфоні.
- TikTok відразу почне показувати рекомендовані відео для вас (на Головній).
- Знайдіть на нижній панелі кнопку Профіль (в правому куті) та натисніть.
- Увімкніть відео, яке хочете видалити.
- З правого боку натисніть на три крапки (значок позначається так: …).
- Тепер знайдіть кнопку Видалити та натисніть.
- Додаток запитає, чи дійсно ви хочете видалити файл. Підтвердьте дію, натиснувши Видалити.
За кілька секунд ваше відео зникне з профілю та видалиться.
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