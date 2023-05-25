TikTok – сучасна, популярна платформа, де люди публікують відео найрізноманітніших жанрів. У стрічці TikTok можна натрапити на рецепти, корисні поради та лайфхаки, тренування, політичні чи просто гумористичні відео.

Якщо ви опублікували у TikTok відео, яке вам вже не подобається, файл можна легко видалити зі стрічки. Як видалити відео з TikTok, читайте в покроковій інструкції від Фактів ICTV.

Видаляємо відео з TikTok

Відкрийте застосунок на своєму смартфоні.

TikTok відразу почне показувати рекомендовані відео для вас (на Головній).

Знайдіть на нижній панелі кнопку Профіль (в правому куті) та натисніть.

Увімкніть відео, яке хочете видалити.

З правого боку натисніть на три крапки (значок позначається так: …).

Тепер знайдіть кнопку Видалити та натисніть.

Додаток запитає, чи дійсно ви хочете видалити файл. Підтвердьте дію, натиснувши Видалити.

За кілька секунд ваше відео зникне з профілю та видалиться.