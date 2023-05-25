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Швидко та легко: як видалити своє відео в TikTok

25 Травня 2023, 17:47
Владислава Ткаченко редакторка стрічки
Швидко та легко: як видалити своє відео в TikTok
Джерело: Pexels

TikTok – сучасна, популярна платформа, де люди публікують відео найрізноманітніших жанрів. У стрічці TikTok можна натрапити на рецепти, корисні поради та лайфхаки, тренування, політичні чи просто гумористичні відео.

Якщо ви опублікували у TikTok відео, яке вам вже не подобається, файл можна легко видалити зі стрічки. Як видалити відео з TikTok, читайте в покроковій інструкції від Фактів ICTV.

Видаляємо відео з TikTok

  • Відкрийте застосунок на своєму смартфоні.
  • TikTok відразу почне показувати рекомендовані відео для вас (на Головній).
  • Знайдіть на нижній панелі кнопку Профіль (в правому куті) та натисніть.

Тік Ток

  • Увімкніть відео, яке хочете видалити.
  • З правого боку натисніть на три крапки (значок позначається так: ).

Тік Ток

  • Тепер знайдіть кнопку Видалити та натисніть.

Тік Ток

  • Додаток запитає, чи дійсно ви хочете видалити файл. Підтвердьте дію, натиснувши Видалити.

Тік Ток

За кілька секунд ваше відео зникне з профілю та видалиться.

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