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Як відключити батьківський контроль на iPhone та Android: інструкція

4 Вересня 2023, 17:19
Анна Голішевська редакторка стрічки
Як відключити батьківський контроль на iPhone та Android: інструкція
Джерело: Unsplash

Завдяки батьківському контролю можна встановити обмеження щодо того, хто та куди може заходити, які програми може використовувати на пристрої. Однак деякі користувачі не хочуть, щоб функція працювала постійно.

Як відключити батьківський контроль – читайте в матеріалі.

Як відключити батьківський контроль на Android: інструкція

На сучасних мобільних пристроях існує вбудована опція дитячого режиму. Якщо потрібна його деактивація, потрібно виконати покроковий алгоритм:

  1. Відкрийте на телефоні головне меню.
  2. Зайдіть в блок дитячого авторежиму. Для того аби прискорити процес, достатньо скористатися вбудованим пошуком.
  3. Після переходу в зазначений підрозділ натисніть пункт Видалити.
  4. Після цього підтвердіть системний запит на внесені зміни щодо вимкнення ПЗ.

Як відключити батьківський контроль на iPhone

  1. Спочатку оновіть операційну систему до останньої версії. Відкрийте Налаштування.
  2. Прокрутіть список вниз до блоку Екранний час.
  3. Зайдіть у головний інтерфейс Screen Time та натисніть на пункт Обмеження конфіденційності та зміст.
  4. Переведіть вниз повзунок (в неактивний стан).
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