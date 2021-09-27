Як встановити батьківський контроль на Android

Якщо ваша дитина має власний обліковий запис Google, ви можете встановити та налаштувати батьківський контроль для неї за допомогою Family Link.

Family Link – це безкоштовний додаток з онлайн-магазину Play Маркет, який за замовчуванням встановлено у всіх користувачів Android. Програма дає можливість контролювати, як син або донька використовують свій електронний пристрій.

Ви зможете частково змінювати налаштування облікового запису дитини, дозволяти або забороняти встановлювати певні додатки з Google Play, самі закривати інші небажані програми, встановлювати ліміти на користування пристроєм та відслідковувати, скільки часу малюк провів у телефоні або планшеті.

Якщо дитина захоче самостійно вимкнути керування, тоді вам відправлять повідомлення, а її пристрій тимчасово заблокують. Факти ICTV підготували інструкцію, яка допоможе встановити батьківський контроль на Android.

Встановлення батьківського контролю

Першочергово необхідно відкрити Налаштування на телефоні дитини. Виберіть пункт Google, клікніть на пункт Батьківський контроль та натисніть на кнопку Почати, розташовану в правому нижньому кутку.

Android дає можливість вибрати, хто користуватиметься конкретним пристроєм – дитина чи батько з матір’ю. Натисніть Дитина або підліток, після чого система дасть можливість зв’язати обліковий запис з вашим у сімейній групі Google.

Натисніть Далі та виберіть обліковий запис Google дитини або створіть новий. Після другого натискання на кнопку Далі зайдіть в акаунт, за допомогою якого ви використовуватимете функції контролю на мобільному пристрої сина або доньки.

Необхідно дотримуватися подальших інструкцій щодо налаштування, під час якого дитина повинна підтвердити, що вона згодна на встановлення батьківського контролю.

Обмеження під час встановлення

Батьківський контроль не можна налаштувати на пристроях, в яких встановлені Android 5.0 або більш ранні версії операційної системи.

Якщо є можливість, на телефоні або планшеті дитини необхідно оновити платформу до версії Android 5.1 або новіших.

Які можливості отримують батьки

Батьківський контроль дає багато можливостей для батька чи матері. За допомогою Google Family Link батьки можуть налаштувати правила та ліміти користування цифровим вмістом для дітей або підлітків, які діятимуть вдень та вночі.

Ви зможете змінити налаштування облікового запису сина чи доньки та відстежити, яку інформацію про пристрій дитини може збирати компанія Google.

Неможливо не оцінити можливість обмеження Android доньки або сина від небажаних додатків, вірусних сайтів або програм. Мати або батько можуть дозволити або заборонити дитині користуватися ресурсами, які здаються їм небезпечними або зовсім не потрібними.

Якщо ж ви побачите, що дитина довго користується цифровим пристроєм, то маєте можливість заблокувати його на відстані.

Крім цього, за допомогою Family Link батьки завжди можуть миттєво визначити місцеперебування своєї дитини (за умови, що син або донька носять телефон або планшет з собою).

Що батьки не зможуть побачити

Мати або батько не зможуть переглядати у режимі реального часу екран пристрою, дізнатися історію пошуку в інтернеті, подивитися або скинути пароль облікового запису дитини.

Батькам недоступні смс та переписки сина або дочки, історія телефонних дзвінків, а також записи будь-яких розмов.