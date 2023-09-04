Благодаря родительскому контролю можно установить ограничения относительно того, кто и куда может заходить, какие приложения может использовать на устройстве. Однако некоторые пользователи не хотят, чтобы функция работала постоянно.

Как отключить родительский контроль – читайте в материале.

Как отключить родительский контроль на Android: инструкция

На современных мобильных устройствах есть встроенная опция детского режима. Если требуется его деактивация, то следует выполнить пошаговый алгоритм:

Откройте главное меню телефона. Зайдите в блок детского авторежима. Для того чтобы ускорить процесс, достаточно воспользоваться встроенным поиском. После перехода в указанный подраздел нажмите Удалить. После этого подтвердите запрос на внесенные изменения по отключению ПО.

Как отключить родительский контроль на iPhone

Сначала обновите операционную систему до последней версии. Откройте Настройки. Прокрутите список вниз, где находится блок Экранное время. Зайдите в главный интерфейс Screen Time и нажмите Ограничение конфиденциальности и содержание. Переведите ползунок вниз (в неактивное состояние).