Благодаря родительскому контролю можно установить ограничения относительно того, кто и куда может заходить, какие приложения может использовать на устройстве. Однако некоторые пользователи не хотят, чтобы функция работала постоянно.
Как отключить родительский контроль – читайте в материале.
Как отключить родительский контроль на Android: инструкция
На современных мобильных устройствах есть встроенная опция детского режима. Если требуется его деактивация, то следует выполнить пошаговый алгоритм:
- Откройте главное меню телефона.
- Зайдите в блок детского авторежима. Для того чтобы ускорить процесс, достаточно воспользоваться встроенным поиском.
- После перехода в указанный подраздел нажмите Удалить.
- После этого подтвердите запрос на внесенные изменения по отключению ПО.
Как отключить родительский контроль на iPhone
- Сначала обновите операционную систему до последней версии. Откройте Настройки.
- Прокрутите список вниз, где находится блок Экранное время.
- Зайдите в главный интерфейс Screen Time и нажмите Ограничение конфиденциальности и содержание.
- Переведите ползунок вниз (в неактивное состояние).
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