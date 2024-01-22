Сучасні смартфони — це далеко не просто ґаджети, за допомогою яких можна телефонувати. Вони мають безліч функцій, вшитих у саму операційну систему, а за допомогою мобільних додатків їх можливості розширюються ще більше.

Одна з таких зручних функцій – передавання інформації про перебування іншим користувачам. Що таке геолокація та як її можна скинути іншій людині, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Що таке геолокація та як її визначити

Геолокація — це дані, де географічно перебуває об’єкт, що відстежується (смартфон, планшет або комп’ютер). Ця функція є в усіх сучасних пристроях.

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Розташування пристрою визначається за супутниками GPS або координатами мережі, якщо ґаджет підключений до Wi-Fi або мобільної мережі.

Геолокація використовується в навігаторах під час побудови маршруту, щоб двом людям було легше знайти одне одного, а також для автоматичного збереження місця, де було зроблено фото.

Така функція часто використовується в сервісах таксі, щоб водію було простіше знайти пасажира, або у додатках доставки, щоб відстежувати переміщення кур’єра.

Як поділитися геолокацією на iPhone

Поділитись геолокацією на пристроях Apple можна через програму Локатор – це стандартний сервіс для iOS. Достатньо прив’язати всі свої пристрої Apple до одного облікового запису, щоб побачити їх місце перебування на карті.

У Локаторі можна відстежувати не тільки свої ґаджети, а й пересування людей, з якими ви поділилися своїм місцем розташування. Для цього потрібно вибрати людину зі списку контактів на вкладці Люди і натиснути, як довго вона зможе бачити ваші пересування:

протягом години;

до кінця дня;

безстроково.

Всі люди, які у відповідь поділяться з вами місцем перебування, відображатимуться на одній карті.

Додаток також дозволяє:

побудувати зручний маршрут до місця, де є друг;

отримувати повідомлення, коли друг прибуде у певне місце на карті або залишить його.

Такі можливості отримують і ті люди, з якими ви поділилися своєю геолокацією.

Вимкнути функцію можна у розділі програми Я, у налаштуваннях пункту Ділитись геолокацією.

Як поділитися геолокацією на Android

Скинути геолокацію на смартфоні з операційною системою Android можна за допомогою стандартної програми Google Maps. Для цього потрібно буде вказати людину, яка бачитиме ваше місце перебування, та період, протягом якого ця інформація буде їй доступна.

Користувачі, з якими ви поділитеся геолокацією, зможуть бачити:

ваші ім’я та фото;

ваше недавнє розташування на карті (зазвичай у проміжку від 2 до 10 хвилин);

час прибуття та відправлення з певного місця, якщо вони увімкнуть сповіщення про це.

Щоб скинути геолокацію іншій людині, у неї не обов’язково має бути обліковий запис Google.

Щоб надіслати дані про місце перебування користувачу з обліковим записом Google:

Додайте його адресу електронної пошти, прив’язану до облікового запису, в Google Контакти . На пристрої Android відкрийте програму Google Карти та увійдіть до свого облікового запису. Натисніть піктограму профілю, виберіть вкладку Передавання геоданих та натисніть Показувати, де я . Вкажіть період, на який ви відкриваєте доступ до геолокації. Натисніть на фото профілю того, з ким хочете ділитися місцем розташування. Якщо програма дасть запит на доступ до ваших контактів, дозвольте його. Натисніть кнопку Поділитися .

Щоб надіслати дані про місце перебування користувачу, у якого немає облікового запису Google, потрібно скинути посилання:

Відкрийте програму Google Карти та увійдіть до свого облікового запису. Натисніть свою аватарку, виберіть розділ Передавання геоданих і клацніть Показувати, де я . Далі натисніть кнопку Копіювати в буфер обміну , щоб скопіювати посилання на передавання геоданих. Надішліть його тому, з ким хочете поділитися, будь-яким зручним способом (електронним листом, SMS або будь-яким сервісом для обміну текстовими повідомленнями). Посилання на дані геолокації буде дійсним до 24 годин.

Щоб заборонити передавання даних про своє місце перебування, потрібно знову увійти в Передавання геоданих в налаштуваннях Google Карти, вибрати користувача та натиснути кнопку Зупинити.

Як скинути геолокацію за допомогою WhatsApp та Telegram

Деякі програми обміну повідомленнями також мають вбудовану функцію передавання даних про місце перебування.

У додатку WhatsApp для цього потрібно:

Відкрити листування з людиною або спільний чат. Натиснути на значок скріпки. Вибрати пункт Розташування . Додатку може знадобитися доступ до ваших геоданих, який потрібно дозволити. Натиснути Ділитися геоданими і вибрати проміжок часу від 15 хвилин до 8 годин.

Щоб скинути геолокацію в Telegram, потрібно:

Відкрити листування з людиною або спільний чат. Натиснути іконку скріпки та вибрати пункт Місце перебування . Дозволити додатку доступ до вашої геолокації (точної або приблизної) та вказати параметри доступу (тільки цього разу або постійно). Натиснути пункт Надіслати геолокацію .

Ваш співрозмовник отримає посилання, під час натискання на яке відкриється карта із зазначенням вашого розташування.