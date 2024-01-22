Современные смартфоны — это далеко не просто гаджеты, с помощью которых можно позвонить. В них есть множество функций, вшитых в саму операционную систему, а с помощью мобильных приложений их возможности расширяются еще больше.

Одна из таких удобных функций – передача информации о своем местоположении другим пользователям. Что такое геолокация и как ее можно скинуть другому человеку, читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое геолокация и как ее определить

Геолокация — это данные о том, где географически находится отслеживаемый объект (смартфон, планшет или компьютер). Эта функция есть во всех современных устройствах.

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Местоположение устройства определяется по спутникам GPS или координатам сети, если гаджет подключен к Wi-Fi или мобильной сети.

Геолокация используется в навигаторах при построении маршрута, для того чтобы двум людям было легче найти друг друга и для автоматического сохранения места, где было сделано фото.

Такая функция часто используется в сервисах такси, чтобы водителю было проще найти пассажира, или в приложениях доставки, чтобы отслеживать перемещения курьера.

Как поделиться геолокацией на iPhone

Поделиться геолокацией на устройствах Apple можно через приложение Локатор — это стандартный сервис для iOS. Достаточно привязать все свои устройства Apple к одному аккаунту, чтобы увидеть их местоположение на карте.

В Локаторе можно отслеживать не только свои гаджеты, но и передвижения людей, с которыми вы поделились своим местоположением. Для этого нужно выбрать человека из списка контактов на вкладке Люди и указать, как долго он сможет видеть ваши передвижения:

в течение часа;

до конца дня;

бессрочно.

Все люди, которые в ответ поделятся с вами местоположением, будут отображаться на одной карте.

Приложение также позволяет:

построить удобный маршрут до места, где находится друг;

получать уведомления, когда друг прибудет в определенное место на карте или покинет его.

Такие же возможности получают и те люди, с которыми вы поделились своей геолокацией.

Отключить функцию можно в разделе приложения Я, в настройках пункта Делиться геолокацией.

Как поделиться геолокацией на Android

Скинуть геолокацию на смартфоне с операционной системой Android можно с помощью стандартного приложения Google Maps. Для этого нужно будет указать человека, который будет видеть ваше местоположение и период, в течение которого эта информация будет ему доступна.

Пользователи, с которыми вы поделитесь геолокацией, смогут видеть:

ваши имя и фото;

ваше недавнее местоположение на карте (обычно в промежутке от 2 до 10 минут);

время прибытия и отправления из определенного места, если они включат уведомления об этом.

Чтобы скинуть геолокацию другому человеку, у него не обязательно должен быть аккаунт Google.

Чтобы передать данные о своем местоположении пользователю с аккаунтом Google:

Добавьте его адрес электронной почты, привязанный к аккаунту, в Google Контакты . На устройстве Android откройте приложение Google Карты и войдите в свой аккаунт. Нажмите значок профиля, выберите вкладку Передача геоданных и нажмите Показывать, где я . Укажите период, на который вы открываете доступ к своей геолокации. Нажмите на фото профиля того, с кем хотите делиться местоположением. Если приложение запросит доступ к вашим контактам, разрешите его. Нажмите Поделиться .

Чтобы передать данные о своем местоположении пользователю, у которого нет аккаунта Google, ему нужно отправить ссылку:

Откройте приложение Google Карты и войдите в свой аккаунт. Нажмите на свою аватарку, выберите раздел Передача геоданных и кликните пункт Показывать, где я . Далее нажмите кнопку Копировать в буфер обмена , чтобы скопировать ссылку на передачу геоданных. Отправьте ее тому, с кем хотите поделиться, любым удобным способом (электронным письмом, SMS или с помощью любого сервиса для обмена текстовыми сообщениями). Ссылка на данные геолокации будет действительна до 24 часов.

Чтобы запретить передачу данных о своем местоположении, нужно снова войти в раздел Передача геоданных в настройках приложения Google Карты, выбрать пользователя и нажать кнопку Остановить.

Как скинуть геолокацию с помощью WhatsApp и Telegram

Некоторые приложения для обмена сообщениями тоже имеют встроенную функцию передачи данных о местоположении.

В приложении WhatsApp для этого нужно:

Открыть переписку с человеком или общий чат. Нажать на иконку скрепки. Выбрать пункт Местоположение . Приложению может понадобиться доступ к вашим геоданным, который нужно разрешить. Нажать Делиться геоданными и выбрать промежуток времени от 15 минут до 8 часов.

Чтобы скинуть геолокацию в Telegram, нужно:

Открыть переписку с человеком или общий чат. Нажать на иконку скрепки и выбрать пункт Местоположение . Разрешить приложению доступ к вашей геолокации (точной или приблизительной), а также параметры доступа (только в этот раз или постоянно). Нажать пункт Отправить геолокацию.

Ваш собеседник получит ссылку, при нажатии на которую откроется карта с указанием вашего местоположения.