Нещодавно дослідники американської компанії Logically опублікували документ, в якому проаналізували, як в англомовному просторі змінилася кількість згадок про нацизм, сатанізм та тероризм у прив’язці до України. Йдеться про ключові міфи, які про нашу країну поширює Росія.

З’ясувалося, що з початку російської повномасштабної агресії згадки про Україну як “нацистську державу” зросли на 2 600%, звинувачень у сатанізмі побільшало на 7 300%, а в тероризмі – на 16 200%.

Водночас пік звинувачень України у нацизмі припадав на перші місяці після початку вторгнення – лютий-березень 2022 року. Наративи про сатанізм і тероризм найбільше поширювали наприкінці 2022 року на фоні зростання збройної підтримки України союзниками.

Зараз дивляться

Експерти Logically вважають, що англомовна аудиторія цих меседжів налічує десятки мільйонів людей.

Про те, як російські наративи еволюціонували за минулий рік, на кого розрахована російська пропаганда в США та як ШІ допомагає відстежувати потенційно шкідливий контент із Росії – експерт Logically Кайл Волтер розповів в інтерв’ю KYIV NOT KIEV.

— Розкажіть більше про Logically. Що відрізняє компанію від подібних на ринку, якщо такі є?

— Робота з дезінформацією – це індустрія, яка зараз на підйомі. Протягом останніх років з’явилося багато можливостей для насадження дезінформації у різних сферах – охорона здоров’я, вибори, іноземний вплив тощо. Це може мати негативні наслідки. Logically – це передусім технологічна компанія: ми вчимо ШІ виявляти дезінформацію, аби боротися з нею та пом’якшувати її наслідки.

— Зараз багато розмов про можливості штучного інтелекту. Яку функцію він виконує в аналізі шкідливих наративів?

— Одне з його ключових завдань – підсвітити потенційно дезінформувальні наративи, з якими потім працюють аналітики. Це робиться для полегшення роботи спеціалістів, щоб вони не збирали інформацію з інтернету вручну.

За допомогою алгоритмів ШІ виокремлює інформацію, яка потенційно може бути поширена на високому рівні або вважатися впливовою з точки зору охоплень в інтернеті.

Так він допомагає автоматично класифікувати інформацію для подальшого дослідження та вивчення аналітиками.

— Які джерела та платформи ви використовуєте для навчання ШІ?

— Ми працюємо з різними платформами. Передусім відстежуємо дезінформаційні наративи в Telegram, ВКонтакте і Twitter. Але також ми маємо власну платформу ідентифікації загроз Logically Intelligence, яка отримує дані з мільйонів доменів, що охоплюють багато різних соцмереж.

Ми не розробляли цю систему спеціально для відстежування російської пропаганди. Просто так сталося, що це одна з опцій відстеження контенту, наприклад, у ВКонтакте.

— Росія використала чимало вигаданих підстав для вторгнення в Україну. Які з них здалися вам найбільш абсурдними?

— Їх настільки багато, що важко вибрати. Мою увагу зачепили такі наративи: сатанинська змова українських політиків; ідея про те, що президент єврейського походження Володимир Зеленський є нацистом; звинувачення в накачуванні наркотиками та зомбуванні ЗСУ, зокрема тих підрозділів, які воюють, наприклад, у Бахмуті.

Кількість наративів про Україну, які поширювалися протягом року, є неосяжною. Важливо звернути увагу, що багато з них існують десятиліттями. Цей процес триває вже давно і, я вважаю, продовжуватиметься і надалі.

— Чи помічаєте ви, що російські меседжі еволюціонують? Як?

— Звісно. Нещодавно Путін виголосив промову, з якої видно, що риторика стала більш серйозною. Йшлося про жертви, на які доведеться піти російській державі та російському народові задля перемоги в Україні. Це нагадує пропаганду часів Другої світової війни.

Крім того, в Росії, очевидно, відчули вплив санкцій: країна стала відрізаною від певних західних товарів, а також перестала бути привабливим для Заходу постачальником нафти й газу. Отже, РФ певною мірою стала більш ізольованою, і звичайним людям з цим жити. Аби зберегти підтримку росіян, які виступають за війну в Україні, російський уряд повинен ефективно донести до них, що це праведна справа і що їхні жертви не будуть марними.

Також російська влада активно користується наративом про екзистенційну загрозу Заходу і НАТО. Зокрема, ідеєю, що Захід не зупиниться, поки Росія не буде знищена. Про це останніми тижнями говорили Лавров та інші російські посадовці, додаючи до своїх тез порівняння русофобії з Голокостом. Таких моментів було багато.

— Меседжі, які ви описуєте, спрямовані на внутрішню аудиторію. А що Росія таргетує на зовнішній аудиторії: країни, які є союзниками України або які все ще вагаються, чи висловлювати свою підтримку публічно?

— Для людей, які підтримують Україну, важливою є проблема потенційної ескалації, на чому постійно наголошує Росія. Росіяни прагнуть залякати Захід. Відверто кажучи, поширити ідею загрози безпеці та захищеності світу – їхня головна мета.

— Які російські меседжі розроблені спеціально для США?

— Значна їх частина зводиться до надання допомоги Україні. Росія поширює вже звичні типові наративи про нацизм та сатанізм. Деякі з них отримують більший резонанс у США, наприклад, через велику спільноту глибоко релігійних людей. Коли вони чують, що Україною керує сатанинська секта, то їм, звісно, це не подобається і вони вважають, що їхній уряд не повинен підтримувати Україну.

Інша важлива особливість американського інформаційного простору, про яку варто пам’ятати – багато людей перебуває на інформаційній периферії та є дуже пасивними спостерігачами, коли йдеться про Україну.

Вони більше стурбовані внутрішніми проблемами. Для них важливо, чи є у нас проблеми всередині країни і чи ми когось фінансуємо на цьому тлі. Тому дуже легко створювати наративи, які розколюють суспільство, зосереджуючись на маргінальних прошарках суспільства.

— Ви приділяєте багато професійної уваги моніторингу виборів і меседжів, які впливають на них. Яких змін чекає Росія в американській політиці?

— Я не бачу, щоб Росія концентрувалася на США так сильно, як це було в минулому. На жаль, вони вже встигли успішно створити самодостатні системи пропаганди і дезінформації у таких країнах, як Штати і Велика Британія. У США є люди, які з задоволенням поширюють російську пропаганду і дезінформацію. Через це в активних зусиллях Росії особливої потреби немає.

Росію не надто хвилює, хто буде президентом США через чотири роки. РФ більше стурбована тим, як впоратися з ситуацією прямо зараз, тому що вона розкрила всі свої карти: ухвалила рішення про подальше вторгнення в Україну і взяла на себе тягар санкцій, вступивши у війну, яку вони самі називають війною з НАТО.

РФ подає її так, ніби це вже глобальний конфлікт. Хоча насправді це не так. Тому можна відзначити, що вони готуються до нього.

— Logically випустила матеріал до річниці російського вторгнення в Україну. Що в ньому?

— Ми хотіли подивитися, як російські наративи про Україну розповсюджувалися англійською мовою. Тому ми вибрали три основних: що Україна – нацистська, сатаністська, терористична держава – їх Росія розповсюджувала найчастіше. А тоді проаналізували, як рівень їх розповсюдження та цитування змінився з 2021 року, з часів до вторгнення, і до лютого цього року.

Використання усіх трьох значно зросло. Цікаво, що зросла кількість згадок про “нацизм”, але не настільки, як “сатанізм”. Їх розповсюджують люди з впливових акаунтів з великою аудиторією. І, найімовірніше, вони продовжать широко розповсюджуватися, тому що Росія діє ефективно у формулюванні пропагандистських меседжів.

— Як протидіяти цьому?

– Головним є висвітлювати дезінформацію. Це те, що я роблю у своєму TikTok-акаунті та що ми в Logically робимо як компанія – забезпечуємо людей всією доступною інформацією, щоб вони бачили реальні історії. Пояснювати людям, давати їм ширший контекст про те, як довго ці наративи були в інформаційному просторі, у який спосіб їх поширювали, і розповідати, як все було насправді. А також важливо підкреслювати, який вплив це має на українців.

Те, що я та Logically намагаємось робити, це пояснювати вплив цих наративів. На прикладі вторгнення в Україну ми бачимо, як вони можуть спричинити насильницьку загарбницьку війну, від якої постраждали сотні тисяч людей. Люди можуть втратити життя і домівки суто через риторику та наративи, що поширюють про цілий народ.