Недавно исследователи американской компании Logically опубликовали документ, в котором проанализировали, как в англоязычном пространстве изменилось количество упоминаний о нацизме, сатанизме и терроризме в привязке к Украине. Речь идет о ключевых мифах, которые об Украине распространяет Россия.

Выяснилось, что с начала российской полномасштабной агрессии упоминания об Украине как “нацистском государстве” выросли на 2 600%, обвинений в сатанизме стало больше на 7 300%, а в терроризме — на 16 200%.

При этом пик обвинений Украины в нацизме приходился на первые месяцы после начала вторжения — февраль-март 2022 года. Нарративы о сатанизме и терроризме больше всего распространяли в конце 2022 года на фоне растущей поддержки вооружением для Украины от союзников.

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Эксперты Logically считают, что англоязычная аудитория этих месседжей достигает десятков миллионов человек.

О том, как российские нарративы эволюционировали за прошлый год, на кого рассчитана российская пропаганда в США и как ШИ помогает отследить потенциально вредный контент из России — эксперт Logically Кайл Уолтер рассказал в интервью KYIV NOT KIEV.

— Расскажите больше о Logically. Что отличает компанию от подобных на рынке, если таковые есть?

— Работа с дезинформацией — это индустрия, которая сейчас на подъеме. В последние годы появилось много возможностей для насаждения дезинформации в различных сферах — здравоохранение, выборы, иностранное влияние и тому подобное. Это может иметь негативные последствия. Logically — это прежде всего технологическая компания: мы учим ШИ выявлять дезинформацию, чтобы бороться с ней и смягчать ее последствия.

— Сейчас много разговоров о возможностях искусственного интеллекта. Какую функцию он выполняет в анализе вредоносных нарративов?

— Одна из его ключевых задач — подсветить потенциально дезинформирующие нарративы, с которыми потом работают аналитики. Это делается для облегчения работы специалистов, чтобы они не собирали информацию из интернета вручную.

С помощью алгоритмов ШИ выделяет информацию, которая потенциально может быть распространена на высоком уровне или считаться влиятельной с точки зрения охватов в интернете.

Таким образом, он помогает автоматически классифицировать информацию для дальнейшего исследования и изучения аналитиками.

— Какие источники и платформы вы используете для обучения ШИ?

— Мы работаем с различными платформами. В первую очередь отслеживаем дезинформационные нарративы в Telegram, ВКонтакте и Twitter. Но также у нас есть собственная платформа идентификации угроз Logically Intelligence, которая получает данные из миллионов доменов, включающих много разных соцсетей.

Мы не разрабатывали эту систему специально для отслеживания российской пропаганды. Просто так случилось, что это одна из опций отслеживания контента, например, во ВКонтакте.

— Россия использовала немало вымышленных оснований для вторжения в Украину. Какие из них показались вам наиболее абсурдными?

— Их настолько много, что трудно выбрать. Мое внимание зацепили такие нарративы: сатанинский заговор украинских политиков; идея о том, что президент еврейского происхождения Владимир Зеленский является нацистом; обвинения в накачивании наркотиками и зомбировании ВСУ, в частности тех подразделений, которые воюют, например, в Бахмуте.

Количество нарративов об Украине, которые распространялись в течение года, необъятное. Важно обратить внимание, что многие из них существуют десятилетиями. Этот процесс продолжается уже давно и, я считаю, будет продолжаться и в дальнейшем.

— Замечаете ли вы, что российские месседжи эволюционируют? Как?

— Конечно. Недавно Путин произнес речь, из которой видно, что риторика стала более серьезной. Речь шла о жертвах, на которые придется пойти российскому государству и российскому народу ради победы в Украине. Это напоминает пропаганду времен Второй мировой войны.

Кроме того, в России, очевидно, почувствовали влияние санкций: страна стала отрезанной от определенных западных товаров, а также перестала быть привлекательным для Запада поставщиком нефти и газа. Таким образом, РФ в определенной степени стала более изолированной, и обычным людям с этим жить. Чтобы сохранить поддержку россиян, выступающих за войну в Украине, российское правительство должно эффективно донести до них, что это праведное дело и что их жертвы не будут напрасными.

Также российские власти активно пользуются нарративом об экзистенциальной угрозе Запада и НАТО. В частности, идеей, что Запад не остановится, пока Россия не будет уничтожена. Об этом в последние недели говорили Лавров и другие российские чиновники, добавляя к своим тезисам сравнения русофобии с Холокостом. Таких моментов было много.

— Месседжи, которые вы описываете, направлены на внутреннюю аудиторию. А что Россия таргетирует на внешнюю аудиторию: страны, которые являются союзниками Украины или которые все еще колеблются, выражать ли свою поддержку публично?

— Для людей, которые поддерживают Украину, важна проблема потенциальной эскалации, что постоянно подчеркивает Россия. Россияне стремятся запугать Запад. Откровенно говоря, распространить идею угрозы безопасности и защищенности мира — их главная цель.

— Какие российские месседжи разработаны специально для США?

— Значительная их часть сводится к оказанию помощи Украине. Россия распространяет уже привычные типичные нарративы о нацизме и сатанизме. Некоторые из них получают больший резонанс в США, например, через большое сообщество глубоко религиозных людей. Когда они слышат, что Украиной руководит сатанинская секта, то им, конечно, это не нравится и они считают, что их правительство не должно поддерживать Украину.

Другая важная особенность американского информационного пространства, о которой следует помнить — многие люди находятся на информационной периферии и являются очень пассивными наблюдателями, когда речь идет об Украине.

Они больше озабочены внутренними проблемами. Для них важно, есть ли у нас проблемы внутри страны и финансируем лт мы кого-то на этом фоне. Поэтому очень легко создавать нарративы, которые раскалывают общество, сосредотачиваясь на маргинальных слоях общества.

— Вы уделяете много профессионального внимания мониторингу выборов и месседжей, которые влияют на них. Каких изменений ждет Россия в американской политике?

— Я не вижу, чтобы Россия концентрировалась на США так сильно, как это было в прошлом. К сожалению, они уже успели успешно создать самодостаточные системы пропаганды и дезинформации в таких странах, как Штаты и Великобритания. В США есть люди, которые с удовольствием распространяют российскую пропаганду и дезинформацию. Из-за этого в активных усилиях России особой необходимости нет.

Россию не слишком волнует, кто будет президентом США через четыре года. РФ больше озабочена тем, как справиться с ситуацией прямо сейчас, потому что она раскрыла все свои карты: приняла решение о дальнейшем вторжении в Украину и взяла на себя бремя санкций, вступив в войну, которую они сами называют войной с НАТО.

РФ подает ее так, будто это уже глобальный конфликт. Хотя на самом деле это не так. Поэтому можно отметить, что они готовятся к нему.

— Logically выпустила материал к годовщине российского вторжения в Украину. Что в нем?

— Мы хотели посмотреть, как российские нарративы об Украине распространялись на английском языке. Поэтому мы выбрали три основных: что Украина — нацистское, сатанистское, террористическое государство — их Россия распространяла чаще всего. А потом проанализировали, как уровень их распространения и цитирования изменился с 2021 года, со времен до вторжения, и до февраля этого года.

Использование всех трех значительно возросло. Интересно, что возросло количество упоминаний о “нацизме”, но не настолько, как “сатанизме”. Их распространяют люди из влиятельных аккаунтов с большой аудиторией. И, скорее всего, они продолжат широко распространяться, потому что Россия действует эффективно в формулировке пропагандистских месседжей.

— Как противодействовать этому?

— Главное — освещать дезинформацию. Это то, что я делаю в своем TikTok-аккаунте и что мы в Logically делаем как компания — обеспечиваем людей всей доступной информацией, чтобы они видели реальные истории. Объяснять людям, давать им более широкий контекст о том, как долго эти нарративы были в информационном пространстве, каким образом их распространяли, и рассказывать, как все было на самом деле. А также важно подчеркивать, какое влияние это имеет на украинцев.

То, что я и Logically пытаемся делать, это объяснять влияние этих нарративов. На примере вторжения в Украину мы видим, как они могут вызвать насильственную захватническую войну, от которой пострадали сотни тысяч людей. Люди могут потерять жизни и дома исключительно из-за риторики и нарративов, которые распространяют о целом народе.