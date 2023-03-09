Сьогодні Instagram – це не лише соціальна мережа для розміщення фото чи відео, а й успішна платформа для розвитку бізнесу, блогерства та просування власних послуг.

Аби ваш акаунт став популярним, експерти ринку радять користуватися рекламними послугами, які пропонує сам Instagram. Факти ICTV дізнавалися, як правильно запускати рекламу в Instagram.

Реклама в Instagram: як самостійно запустити

Рекламні оголошення в Instagram бувають кількох видів, проте найпопулярніші:

Зараз дивляться

Таргетована реклама – це оголошення, розраховані на конкретну аудиторію, їх покази налаштовані відповідним чином. Для таргетованої реклами в Instagram ви маєте відібрати користувачів за статтю, віком, місцеперебування, інтересами та іншими параметрами. Це важливий момент, адже ваша рекламна публікація демонструватиметься саме конкретній категорії користувачів.

– це оголошення, розраховані на конкретну аудиторію, їх покази налаштовані відповідним чином. Для таргетованої реклами в Instagram ви маєте відібрати користувачів за статтю, віком, місцеперебування, інтересами та іншими параметрами. Це важливий момент, адже ваша рекламна публікація демонструватиметься саме конкретній категорії користувачів. Реклама у блогерів – вони не просто показують, а рекомендують продукт своєї аудиторії, і це дуже впливає на результати рекламного повідомлення. Така реклама вважається ефективною та впливає на розширення аудиторії.

Будь-який з цих спосіб рекламування в Instagram – послуга платна, тобто вам доведеться платити за розміщення свого оголошення як блогерам, так і під час налаштування таргетованої реклами.

Якщо ви хочете замовити рекламу у блогера, тут все просто: знайдіть та звʼяжіться з помічником чи менеджером інфлюєнсера, обговоріть усі моменти та особливості реклами, заплатіть за послугу та чекайте на розміщення.

З розміщенням таргетованої реклами дещо складніше, тому під час налаштування таргету у багатьох виникає тисячу запитань.

Як налаштувати таргетовану рекламу в Instagram

Рекламу в Instagram можна опублікувати на різних плейсментах (місцях розміщення):

У Stories – фото чи відеореклама інтегрована для певних користувачів. Сюди можна додати кнопку, яка буде переводити користувачів на сайт. Такі сторіс відзначаються позначкою Реклама.

– фото чи відеореклама інтегрована для певних користувачів. Сюди можна додати кнопку, яка буде переводити користувачів на сайт. Такі сторіс відзначаються позначкою Реклама. У стрічці користувача – реклама в стрічці та в розділі Цікаве виглядає однаково. Це звичайний пост з позначкою Реклама та кнопкою швидкого переходу на сайт або сторінку компанії. Формат – одне або кілька фото та відео з кнопкою.

– реклама в стрічці та в розділі Цікаве виглядає однаково. Це звичайний пост з позначкою Реклама та кнопкою швидкого переходу на сайт або сторінку компанії. Формат – одне або кілька фото та відео з кнопкою. В розділі Цікаве.

Зверніть увагу, що налаштування таргетингу в Instagram доступні лише з бізнес-акаунта. Це можна легко змінити в налаштуваннях своєї сторінки:

Перейдіть в Налаштування та оберіть Перехід на обліковий запис компанії. Оберіть категорію Бізнес-профілю. Перевірте e-mail, який буде в акаунті для бізнесу. Після цього прив’яжіть свій профіль до Facebook.

За словами керівниці відділу по роботі із соцмережами Фактів ICTV Дарини Манзюк, рекламу в Instagram можна запускати двома способами:

З Instagram-профілю – це простий та швидкий процес, який має менше можливостей, ніж реклама через Facebook.

– це простий та швидкий процес, який має менше можливостей, ніж реклама через Facebook. З Facebook ADS Manager – це повноцінне налаштування реклами Instagram, яке можливе лише через бізнес-профіль. Реклама в Instagram через Facebook відкриває доступ до багатьох можливостей.

– Через профіль Instagram запускати рекламу дійсно легше та простіше, але там немає багатьох функцій, які є ADS Manager. Аби налаштувати точну та якісну рекламу, краще це робити через Facebook ADS Manager, – радить Дарина Манзюк.

Перш ніж почати запускати рекламу, варто визначитись з кількома критеріями:

Розрахуйте рекламний бюджет.

Розробіть формат контенту та визначтесь, де саме будете розміщувати (в Stories чи у стрічці користувачів).

Визначте цільову аудиторію.

Якщо ви вирішили запускати рекламу через власний Instagram-профіль:

спершу переконайтесь, що вона відповідає усім вимогам Instagram;

після публікації посту, поруч зʼявиться кнопка Просувати , натисніть на неї;

, натисніть на неї; тепер виберіть мету реклами та попрацюйте з налаштуваннями. Налаштування реклами передбачає три типи цілей: збільшити кількість відвідувань профілю, збільшити відвідуваність сайту та збільшити кількість повідомлень та звернень. Оберіть те, що підходить саме вам;

збільшити кількість відвідувань профілю, збільшити відвідуваність сайту та збільшити кількість повідомлень та звернень. Оберіть те, що підходить саме вам; визначтесь з цільовою аудиторією: тут потрібно вказати назву аудиторії, вибрати розташування, зацікавлення, вік та стать;

останній крок – бюджет та тривалість розміщення реклами. Сума вашої реклами буде залежати від цілей, охоплення та тривалості просування.

Після усіх налаштувань, натисніть Далі та сплатіть рекламу! От і все, ваш пост почав рекламуватися.

Як запустити рекламу в Instagram через Facebook ADS Manager

Спершу вам необхідно зайти на свою Facebook–сторінку: