Сегодня Instagram — это не только социальная сеть для размещения фото и видео, но и успешная платформа для развития бизнеса, блогерства и продвижения собственных услуг.
Чтобы ваш аккаунт стал популярным, эксперты рынка советуют пользоваться рекламными услугами, которые предлагает сам Instagram. Факты ICTV узнавали, как правильно запускать рекламу в Instagram.
Реклама в Instagram: как самостоятельно запустить
Рекламные объявления в Instagram бывают нескольких видов, однако самые популярные:
- Таргетированная реклама — это объявления, рассчитанные на конкретную аудиторию, их показы настроены соответствующим образом. Для таргетированной рекламы в Instagram вы должны отобрать пользователей по полу, возрасту, местонахождению, интересам и другим параметрам. Это важный момент, ведь ваша рекламная публикация будет демонстрироваться конкретной категории пользователей.
- Реклама у блогеров — они не просто показывают, а рекомендуют продукт своей аудитории, и это очень влияет на результаты рекламного сообщения.
Любой из этих способ рекламирования в Instagram — услуга платная, то есть вам придется платить за размещение своего объявления как блогерам, так и при настройке таргетированной рекламы.
Если вы хотите заказать рекламу у блогера, здесь все просто: найдите и свяжитесь с помощником или менеджером инфлюенсера, обсудите все моменты и особенности рекламы, заплатите за услугу и ждите размещения.
С размещением таргетированной рекламы несколько сложнее, поэтому при настройке таргета у многих возникает тысяча вопросов.
Как настроить таргетированную рекламу в Instagram
Рекламу в Instagram можно опубликовать на различных плейсментах (местах размещения):
- В Stories — фото или видеореклама интегрирована в сторис для определенных пользователей. Сюда можно добавить кнопку, которая будет переводить пользователей на сайт. Такие сторис отмечаются пометкой Реклама.
- В ленте пользователя — реклама в ленте и в разделе Интересное выглядит одинаково. Это обычный пост с пометкой Реклама и кнопкой быстрого перехода на сайт или страницу компании. Формат — одно или несколько фото и видео с кнопкой.
- В разделе Интересное.
Обратите внимание, что настройки таргетинга в Instagram доступны только из бизнес-аккаунта. Это можно легко изменить в настройках вашей страницы:
- Перейдите в Настройки и выберите Переход на учетную запись компании.
- Выберите категорию Бизнес-профиля.
- Проверьте e-mail, который будет в аккаунте для бизнеса.
- После этого привяжите свой профиль к Facebook.
По словам руководителя отдела по работе с соцсетями Фактов ICTV Дарины Манзюк, рекламу в Instagram можно запускать двумя способами:
- С профиля Instagram — это простой и быстрый процесс, который имеет меньше возможностей, чем реклама через Facebook.
- С Facebook Ads Manager — это полная настройка рекламы в Instagram, которая возможна только через бизнес-профиль. Реклама в Instagram через Facebook открывает доступ ко многим возможностям.
— Через профиль Instagram запускать рекламу действительно проще, но там нет многих функций, которые есть в ADS Manager. Чтобы настроить точную и качественную рекламу лучше это делать через Facebook ADS Manager, — советует Дарина Манзюк.
Прежде чем начать запускать рекламу, стоит определиться с несколькими критериями:
- Рассчитайте рекламный бюджет.
- Разработайте формат контента и определитесь, где именно будете размещать (в Stories или в ленте пользователей).
- Определите целевую аудиторию.
Если вы решили запускать рекламу через собственный Instagram-профиль:
- сначала убедитесь, что она соответствует всем требованиям Instagram;
- после публикации поста, рядом появится кнопка Продвигать, нажмите на нее;
- теперь выберите цель рекламы и поработайте с настройками. Настройка рекламы включает в себя три типа целей: увеличение количества посещений профиля, увеличение посещаемости сайта и увеличение количества сообщений и обращений. Выберите то, что подходит именно вам;
- определитесь с целевой аудиторией: здесь нужно указать название аудитории, выбрать расположение, интерес, возраст и пол;
- последний шаг — бюджет и продолжительность размещения рекламы. Сумма вашей рекламы будет зависеть от целей, охвата и продолжительности продвижения.
После всех настроек, нажмите Далее и оплатите рекламу! Вот и все, ваш пост начал рекламироваться.
Как запустить рекламу в Instagram через Facebook Ads Manager
Сперва вам необходимо зайти на свою Facebook-страницу:
- Найдите в правом верхнем углу экрана кнопку в виде перевернутого треугольника, нажмите на нее и перейдите в раздел Создать рекламу.
- Определите цель рекламной кампании: цели определены категориями Узнаваемость (если вы планируете рассказать о своем продукте), Рассмотрение и Конверсии.
- Теперь настройте целевую аудиторию: укажите возраст, пол, интересы и расположение вашей ЦА.
- Выберите местоположение рекламы (это будет лента или Stories, или оба варианта сразу).
- Следующий шаг — бюджет и графика показа. Лучше всего запускать рекламу в Instagram не менее чем на три дня, бюджет тоже лучше ставить не самый маленький, чтобы получить хоть какой-то охват.
- Подготовьте рекламное объявление: определитесь с его форматом (одно изображение или видео, кольцевая галерея, подборка и т. д.).
- Теперь вы можете увидеть, как будет выглядеть ваше объявление. Вам необходимо лишь нажать Предварительный просмотр.
- Если вам все нравится, нажимаете кнопку Создать акцию вы отправляете свой пост на модерацию.