Сегодня Instagram — это не только социальная сеть для размещения фото и видео, но и успешная платформа для развития бизнеса, блогерства и продвижения собственных услуг.

Чтобы ваш аккаунт стал популярным, эксперты рынка советуют пользоваться рекламными услугами, которые предлагает сам Instagram. Факты ICTV узнавали, как правильно запускать рекламу в Instagram.

Реклама в Instagram: как самостоятельно запустить

Рекламные объявления в Instagram бывают нескольких видов, однако самые популярные:

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Таргетированная реклама — это объявления, рассчитанные на конкретную аудиторию, их показы настроены соответствующим образом. Для таргетированной рекламы в Instagram вы должны отобрать пользователей по полу, возрасту, местонахождению, интересам и другим параметрам. Это важный момент, ведь ваша рекламная публикация будет демонстрироваться конкретной категории пользователей.

— это объявления, рассчитанные на конкретную аудиторию, их показы настроены соответствующим образом. Для таргетированной рекламы в Instagram вы должны отобрать пользователей по полу, возрасту, местонахождению, интересам и другим параметрам. Это важный момент, ведь ваша рекламная публикация будет демонстрироваться конкретной категории пользователей. Реклама у блогеров — они не просто показывают, а рекомендуют продукт своей аудитории, и это очень влияет на результаты рекламного сообщения.

Любой из этих способ рекламирования в Instagram — услуга платная, то есть вам придется платить за размещение своего объявления как блогерам, так и при настройке таргетированной рекламы.

Если вы хотите заказать рекламу у блогера, здесь все просто: найдите и свяжитесь с помощником или менеджером инфлюенсера, обсудите все моменты и особенности рекламы, заплатите за услугу и ждите размещения.

С размещением таргетированной рекламы несколько сложнее, поэтому при настройке таргета у многих возникает тысяча вопросов.

Как настроить таргетированную рекламу в Instagram

Рекламу в Instagram можно опубликовать на различных плейсментах (местах размещения):

В Stories — фото или видеореклама интегрирована в сторис для определенных пользователей. Сюда можно добавить кнопку, которая будет переводить пользователей на сайт. Такие сторис отмечаются пометкой Реклама.

— фото или видеореклама интегрирована в сторис для определенных пользователей. Сюда можно добавить кнопку, которая будет переводить пользователей на сайт. Такие сторис отмечаются пометкой Реклама. В ленте пользователя — реклама в ленте и в разделе Интересное выглядит одинаково. Это обычный пост с пометкой Реклама и кнопкой быстрого перехода на сайт или страницу компании. Формат — одно или несколько фото и видео с кнопкой.

— реклама в ленте и в разделе Интересное выглядит одинаково. Это обычный пост с пометкой Реклама и кнопкой быстрого перехода на сайт или страницу компании. Формат — одно или несколько фото и видео с кнопкой. В разделе Интересное.

Обратите внимание, что настройки таргетинга в Instagram доступны только из бизнес-аккаунта. Это можно легко изменить в настройках вашей страницы:

Перейдите в Настройки и выберите Переход на учетную запись компании .

. Выберите категорию Бизнес-профиля.

Проверьте e-mail, который будет в аккаунте для бизнеса.

После этого привяжите свой профиль к Facebook.

По словам руководителя отдела по работе с соцсетями Фактов ICTV Дарины Манзюк, рекламу в Instagram можно запускать двумя способами:

С профиля Instagram — это простой и быстрый процесс, который имеет меньше возможностей, чем реклама через Facebook.

— это простой и быстрый процесс, который имеет меньше возможностей, чем реклама через Facebook. С Facebook Ads Manager — это полная настройка рекламы в Instagram, которая возможна только через бизнес-профиль. Реклама в Instagram через Facebook открывает доступ ко многим возможностям.

— Через профиль Instagram запускать рекламу действительно проще, но там нет многих функций, которые есть в ADS Manager. Чтобы настроить точную и качественную рекламу лучше это делать через Facebook ADS Manager, — советует Дарина Манзюк.

Прежде чем начать запускать рекламу, стоит определиться с несколькими критериями:

Рассчитайте рекламный бюджет.

Разработайте формат контента и определитесь, где именно будете размещать (в Stories или в ленте пользователей).

Определите целевую аудиторию.

Если вы решили запускать рекламу через собственный Instagram-профиль:

сначала убедитесь, что она соответствует всем требованиям Instagram;

после публикации поста, рядом появится кнопка Продвигать, нажмите на нее;

нажмите на нее; теперь выберите цель рекламы и поработайте с настройками. Настройка рекламы включает в себя три типа целей: увеличение количества посещений профиля, увеличение посещаемости сайта и увеличение количества сообщений и обращений. Выберите то, что подходит именно вам;

определитесь с целевой аудиторией: здесь нужно указать название аудитории, выбрать расположение, интерес, возраст и пол;

последний шаг — бюджет и продолжительность размещения рекламы. Сумма вашей рекламы будет зависеть от целей, охвата и продолжительности продвижения.

После всех настроек, нажмите Далее и оплатите рекламу! Вот и все, ваш пост начал рекламироваться.

Как запустить рекламу в Instagram через Facebook Ads Manager

Сперва вам необходимо зайти на свою Facebook-страницу: