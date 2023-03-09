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Как самостоятельно запустить таргетированную рекламу в Instagram — советы и инструкция

9 марта 2023, 09:56
Владислава Ткаченко Редакторка сайта Дарина Манзюк керівниця відділу по роботі із соцмережами
Как самостоятельно запустить таргетированную рекламу в Instagram — советы и инструкция
Источник: Depositphotos

Сегодня Instagram — это не только социальная сеть для размещения фото и видео, но и успешная платформа для развития бизнеса, блогерства и продвижения собственных услуг.

Чтобы ваш аккаунт стал популярным, эксперты рынка советуют пользоваться рекламными услугами, которые предлагает сам Instagram. Факты ICTV узнавали, как правильно запускать рекламу в Instagram.

Реклама в Instagram: как самостоятельно запустить

Рекламные объявления в Instagram бывают нескольких видов, однако самые популярные:

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  • Таргетированная реклама — это объявления, рассчитанные на конкретную аудиторию, их показы настроены соответствующим образом. Для таргетированной рекламы в Instagram вы должны отобрать пользователей по полу, возрасту, местонахождению, интересам и другим параметрам. Это важный момент, ведь ваша рекламная публикация будет демонстрироваться конкретной категории пользователей.
  • Реклама у блогеров — они не просто показывают, а рекомендуют продукт своей аудитории, и это очень влияет на результаты рекламного сообщения.

Любой из этих способ рекламирования в Instagram — услуга платная, то есть вам придется платить за размещение своего объявления как блогерам, так и при настройке таргетированной рекламы.

Если вы хотите заказать рекламу у блогера, здесь все просто: найдите и свяжитесь с помощником или менеджером инфлюенсера, обсудите все моменты и особенности рекламы, заплатите за услугу и ждите размещения.

С размещением таргетированной рекламы несколько сложнее, поэтому при настройке таргета у многих возникает тысяча вопросов.

Как настроить таргетированную рекламу в Instagram

Рекламу в Instagram можно опубликовать на различных плейсментах (местах размещения):

  • В Stories — фото или видеореклама интегрирована в сторис для определенных пользователей. Сюда можно добавить кнопку, которая будет переводить пользователей на сайт. Такие сторис отмечаются пометкой Реклама.
  • В ленте пользователя — реклама в ленте и в разделе Интересное выглядит одинаково. Это обычный пост с пометкой Реклама и кнопкой быстрого перехода на сайт или страницу компании. Формат — одно или несколько фото и видео с кнопкой.
  • В разделе Интересное.

Обратите внимание, что настройки таргетинга в Instagram доступны только из бизнес-аккаунта. Это можно легко изменить в настройках вашей страницы:

  • Перейдите в Настройки и выберите Переход на учетную запись компании.
  • Выберите категорию Бизнес-профиля.
  • Проверьте e-mail, который будет в аккаунте для бизнеса.
  • После этого привяжите свой профиль к Facebook.

По словам руководителя отдела по работе с соцсетями Фактов ICTV Дарины Манзюк, рекламу в Instagram можно запускать двумя способами:

  • С профиля Instagram — это простой и быстрый процесс, который имеет меньше возможностей, чем реклама через Facebook.
  • С Facebook Ads Manager — это полная настройка рекламы в Instagram, которая возможна только через бизнес-профиль. Реклама в Instagram через Facebook открывает доступ ко многим возможностям.

— Через профиль Instagram запускать рекламу действительно проще, но там нет многих функций, которые есть в ADS Manager. Чтобы настроить точную и качественную рекламу лучше это делать через Facebook ADS Manager, — советует Дарина Манзюк.

Прежде чем начать запускать рекламу, стоит определиться с несколькими критериями:

  • Рассчитайте рекламный бюджет.
  • Разработайте формат контента и определитесь, где именно будете размещать (в Stories или в ленте пользователей).
  • Определите целевую аудиторию.

Если вы решили запускать рекламу через собственный Instagram-профиль:

  • сначала убедитесь, что она соответствует всем требованиям Instagram;
  • после публикации поста, рядом появится кнопка Продвигать, нажмите на нее;
  • теперь выберите цель рекламы и поработайте с настройками. Настройка рекламы включает в себя три типа целей: увеличение количества посещений профиля, увеличение посещаемости сайта и увеличение количества сообщений и обращений. Выберите то, что подходит именно вам;
  • определитесь с целевой аудиторией: здесь нужно указать название аудитории, выбрать расположение, интерес, возраст и пол;
  • последний шаг — бюджет и продолжительность размещения рекламы. Сумма вашей рекламы будет зависеть от целей, охвата и продолжительности продвижения.

После всех настроек, нажмите Далее и оплатите рекламу! Вот и все, ваш пост начал рекламироваться.

Как запустить рекламу в Instagram через Facebook Ads Manager

Сперва вам необходимо зайти на свою Facebook-страницу:

  • Найдите в правом верхнем углу экрана кнопку в виде перевернутого треугольника, нажмите на нее и перейдите в раздел Создать рекламу.
  • Определите цель рекламной кампании: цели определены категориями Узнаваемость (если вы планируете рассказать о своем продукте), Рассмотрение и Конверсии.
  • Теперь настройте целевую аудиторию: укажите возраст, пол, интересы и расположение вашей ЦА.
  • Выберите местоположение рекламы (это будет лента или Stories, или оба варианта сразу).
  • Следующий шаг — бюджет и графика показа. Лучше всего запускать рекламу в Instagram не менее чем на три дня, бюджет тоже лучше ставить не самый маленький, чтобы получить хоть какой-то охват.
  • Подготовьте рекламное объявление: определитесь с его форматом (одно изображение или видео, кольцевая галерея, подборка и т. д.).
  • Теперь вы можете увидеть, как будет выглядеть ваше объявление. Вам необходимо лишь нажать Предварительный просмотр.
  • Если вам все нравится, нажимаете кнопку Создать акцию вы отправляете свой пост на модерацию.
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