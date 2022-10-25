У сучасному світі володіння англійською мовою – дуже важливе та потрібне вміння. Від цього може залежати підвищення на роботі, можливість їздити у закордонні відрядження та спілкуватися з іноземцями.

В мережі можна знайти безліч шкіл та курсів, які допоможуть вивчити англійську, проте майже усі вони платні. Якщо ви хочете самостійно вивчати англійську та не платити за це – вихід є.

Факти ICTV зібрали найкращі безкоштовні сайти та корисні ресурси, які допоможуть вивчити англійську мову з нуля.

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Це доволі популярний сайт з вивчення англійською. Навчання тут проходить у формі інтерактивних ігор, де потрібно заробляти бали, правильно відповідаючи на запитання.

Вправи на швидкість допоможуть покращити ваш рівень англійської, а короткі уроки – ефективні та перевірені! Крім того, Duolingo має не лише сайт, а й мобільний додаток, тому можна навчатися будь-де.

Якщо англійську ви раніше не вивчали – не проблема! Duolingo допоможе вивчити найелементарніші слова та фрази.

Мережа Learn English допомагає людям вивчити англійську з 1999 року. На сайті представлені різні категорії, з яких ви можете почати своє навчання – граматика, лексика, основи мови, уроки для початківців та багато іншого.

Як початківець ви зможете почати вивчення просто з алфавіту та потихеньку йти далі, аби точно усе запам’ятати.

Learn English – цікавий та дійсно ефективний ресурс, крім того, безкоштовний. Від вас потрібно лише кілька годин вільного часу та бажання.

Цей ресурс пропонує мультимедійні навчальні матеріали з англійської мови для учнів усіх рівнів. Тут ви можете знайти безліч корисних уроків – граматика, лексика, вимова, ділова чи англійська для буденних ситуацій.

BBC Learning English допоможе вивчити англійську з нуля та повністю безкоштовно! Крім того, на сайті можна слухати подкасти, дивитися відео та картинки. Такий різноманітний підхід до вивчення доволі швидко позначиться на ваших знаннях.

З 2003 року цей безкоштовний ресурс допомагає учням у всьому світі покращити граматику англійської мови та словниковий запас.

На сайті увесь матеріал розділений за рівнями та виділений певним кольором для зручності. Для початківців підійде колір синій. Цей рівень допоможе вивчити англійську з нуля.

Після проходження першого (синього) рівня, ви зможете піти далі та вивчати складніші правила.

До речі, на кожному з уроків є відео від вчителя Пола, який пояснить граматику.

Цей сайт забезпечить вас ресурсами для вивчення англійської мови та культури. Сайт пропонує різноманітні матеріали та ресурси для професійного розвитку вчителів та учнів.

Тут можна знайти аудіо-, відео- та текстові матеріали, які допоможуть не лише вивчити, а й покращити свій рівень англійської.

Крім того, American English проводить курси, на які може записатися кожен. Вони безкоштовні та націлені на самостійне вивчення, тобто вам даватимуть матеріал, який ви будете самостійно опрацьовувати.

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