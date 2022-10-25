В современном мире владение английским языком — очень важное и нужное умение. От этого может зависеть повышение на работе, возможность ездить в зарубежные командировки и общаться с иностранцами.

В сети можно найти множество школ и курсов, которые помогут выучить английский, но почти все они платные. Если вы хотите самостоятельно изучать английский и не платить за это — выход есть.

Факты ICTV собрали лучшие бесплатные сайты и полезные ресурсы, которые помогут выучить английский язык с нуля.

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Это довольно популярный сайт по изучению английского. Обучение здесь проходит в форме интерактивных игр, где нужно зарабатывать баллы, правильно отвечая на вопросы.

Упражнения на скорость помогут улучшить ваш уровень английского, а короткие уроки эффективны и проверены! Кроме того, Duolingo имеет не только сайт, но и мобильное приложение, поэтому можно обучаться где угодно.

Если английский вы раньше не изучали — не проблема! Duolingo поможет выучить самые элементарные слова и фразы.

Сеть Learn English помогает людям выучить английский с 1999 года. На сайте представлены различные категории, с которых вы можете начать свое обучение — грамматика, лексика, основы языка, уроки для начинающих и многое другое.

Как начинающий вы сможете начать изучение просто с алфавита и потихоньку идти дальше, чтобы точно все запомнить.

Learn English — интересный и действительно эффективный ресурс, кроме того, бесплатный. От вас требуется всего несколько часов свободного времени и желание.

Этот ресурс предлагает мультимедийные учебные материалы по английскому языку для учащихся всех уровней. Здесь вы сможете найти множество полезных уроков — грамматика, лексика, произношение, деловой или английский для будничных ситуаций.

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