В современном мире владение английским языком — очень важное и нужное умение. От этого может зависеть повышение на работе, возможность ездить в зарубежные командировки и общаться с иностранцами.
В сети можно найти множество школ и курсов, которые помогут выучить английский, но почти все они платные. Если вы хотите самостоятельно изучать английский и не платить за это — выход есть.
Факты ICTV собрали лучшие бесплатные сайты и полезные ресурсы, которые помогут выучить английский язык с нуля.
Duolingo
Это довольно популярный сайт по изучению английского. Обучение здесь проходит в форме интерактивных игр, где нужно зарабатывать баллы, правильно отвечая на вопросы.
Упражнения на скорость помогут улучшить ваш уровень английского, а короткие уроки эффективны и проверены! Кроме того, Duolingo имеет не только сайт, но и мобильное приложение, поэтому можно обучаться где угодно.
Если английский вы раньше не изучали — не проблема! Duolingo поможет выучить самые элементарные слова и фразы.
Learn English
Сеть Learn English помогает людям выучить английский с 1999 года. На сайте представлены различные категории, с которых вы можете начать свое обучение — грамматика, лексика, основы языка, уроки для начинающих и многое другое.
Как начинающий вы сможете начать изучение просто с алфавита и потихоньку идти дальше, чтобы точно все запомнить.
Learn English — интересный и действительно эффективный ресурс, кроме того, бесплатный. От вас требуется всего несколько часов свободного времени и желание.
BBC Learning English
Этот ресурс предлагает мультимедийные учебные материалы по английскому языку для учащихся всех уровней. Здесь вы сможете найти множество полезных уроков — грамматика, лексика, произношение, деловой или английский для будничных ситуаций.
BBC Learning English поможет выучить английский с нуля и полностью бесплатно! Кроме того, на сайте можно слушать подкасты, смотреть видео и картинки. Такой разнообразный подход к изучению довольно быстро скажется на ваших знаниях.
Learn American English online
С 2003 года этот бесплатный ресурс помогает учащимся во всем мире улучшить грамматику и словарный запас английского.
На сайте весь материал распределен по уровням и выделен определенным цветом для удобства. Для начинающих подойдет синий цвет. Этот уровень поможет выучить английский с нуля.
После прохождения первого (синего) уровня вы сможете пойти дальше и изучать более сложные правила.
Кстати, на каждом из уроков есть видео от учителя Пола, который объяснит грамматику.
American English
Этот сайт обеспечит вас ресурсами для изучения английского языка. Сайт предлагает различные материалы и ресурсы для профессионального развития учителей и учащихся.
Здесь можно найти аудио-, видео- и текстовые материалы, которые помогут не только выучить, но и улучшить свой уровень английского.
Кроме того, American English проводит курсы, на которые может записаться каждый. Они бесплатны и нацелены на самостоятельное изучение, то есть вам будут давать материал, который вы будете самостоятельно обрабатывать.
Полезные ресурсы
- Loyal books — библиотека бесплатных электронных и аудиокниг на разных языках. Эффективный способ увеличить свой словарный запас.
- Tandem — мессенджер для изучения иностранных языков. Он создан для тех, кто хочет выучить язык благодаря общению с носителями. Кроме того, здесь вы сможете обучать других и помогать им выучить украинский.
- engVId — сайт с видеоуроками для изучения английского, поделенный по тематике.
- Bussu — здесь тоже можно найти англоязычного собеседника. Ресурс поможет увеличить свой лексический запас и поставить произношение.
- Голос Америки: изучение английского — мультимедийный источник новостей, информации и изучения языков для миллионов учеников во всем мире. Аудиопрограммы и видео создаются с использованием словарного запаса начального уровня.
- TuneintoEnglish — ресурс поможет выучить английский с помощью музыки. Здесь можно записывать тексты песен под диктовку, петь караоке, найти упражнения к текстам и угадывать, о какой песне идет речь.