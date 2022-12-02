YouTube — одна з найпопулярніших сучасних платформ, яка дозволяє переглядати та завантажувати відео.

Тут можна слідкувати за улюбленими блогерами, переглядати інформативний контент, слухати аудіокниги та навіть музику за допомогою додаткового сервісу YouTube Music.

Найчастіше, відео на платформу завантажують через компʼютер чи ноутбук, проте ділитися з підписниками новим відеоматеріалами можна і з телефону.

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Як завантажувати відео на YouTube з телефону, читайте в інструкції на Фактах ICTV.

Як створити особистий канал на YouTube? Завантажувати відео на платформу можуть лише зареєстровані користувачі. Тому спершу потрібно створити канал: Завантажте мобільний додаток YouTube на смартфон (iOS, Android). Увійдіть в програму та знайдіть у верхньому правому куті екрана фото профілю. Натисніть на значок профілю. Знайдіть та оберіть кнопку Увійти. Натисніть Додати обліковий запис. Слідуючи за підказками на екрані, придумайте собі ім'я профілю, додайте фото та заповніть усю необхідну інформацію. Коли всі кроки буде пройдено, ви увійдете на свій особистий канал на YouTube.

Як завантажити відео на YouTube з телефону? Додавати відео на YouTube просто, проте порядок дій на комп'ютері та мобільному пристрої дещо відрізняється. Отже, аби завантажити відео на YouTube: увійдіть в мобільний застосунок YouTube;

у нижній частині екрана ви побачите Панель керування: Головна, YouTube Shorts, значок Додати, Підписки та Бібліотека;

натисніть на значок Додати (плюс в колі); на екрані зʼявляться дії, які ви можете виконати, вам потрібно натиснути Завантажити відео; надайте доступ до своїх фото та відео;

оберіть в галереї необхідне відео, натиснувши на нього;

натисніть Далі ;

; за бажанням ви можете додати текст чи накласти звук на відео, якщо не плануєте нічого змінювати, натискайте Далі ;

; тепер потрібно додати інформацію про відео: назва, видимість, аудиторія тощо. Коли усі кроки будуть пройдені, натисніть Завантажити відео (внизу екрана).

Що варто знати? За один день на YouTube можна завантажити лише три відео.

Якщо ваше відео квадратне чи вертикальне, а його тривалість не більше 60 с, воно вважатиметься роликом Short .

. Аби завантажити повноцінне відео, воно має бути довшим за 60 с та горизонтальної форми.

Як завантажити на YouTube відео Short? Записати Shorts можна просто в YouTube або завантажити з галереї. Відео має бути тривалістю до 60 с та складатися з одного або кількох фрагментів. Під час запису у верхній частині екрана буде доступний індикатор, який дозволяє стежити за кількістю і тривалістю записаних фрагментів відео. Якщо хочете завантажити вже готове відео, користуйтеся інструкцією вище. Аби створити відео Short на YouTube: Увійдіть у мобільний застосунок YouTube. Натисніть на значок плюс та оберіть Створити Shorts. Максимальна тривалість відео - 15 с. Якщо хочете зняти довше відео, просто натисніть на 15 у верхньому правому куті екрана. Натисніть кнопку запису та утримуйте її до закінчення зйомки. Щоб видалити записане відео, торкніться кнопки скасування.

Щоб повернутися до зйомки, торкніться кнопки зі стрілкою вліво. Після зйомки відео натисніть Далі. Вкажіть назву відео та виберіть тип доступу. Щоб опублікувати коротке відео, натисніть Завантажити.