Як скасувати статус безробітного в Дії – інструкція

Якщо вам потрібно скасувати статус безробітного, то ви це можете зробити онлайн на порталі Дія. Як – далі у матеріалі.

Для скасування статусу безробітного вам потрібен електронний підпис Перейдіть за посиланням diia.gov.ua Заповніть форму. Перевірте актуальність ваших даних і оновіть їх, якщо це потрібно. Оберіть центр зайнятості, у якому ви були зареєстровані, а також вкажіть причину, чому треба скасувати ваш статус безробітного. Перечитайте вашу заяву, ще раз уважно перевірте ваші дані та підпишіть її за допомогою електронного підпису. Відправте на розгляд у центр зайнятості.

Після того, як центр зайнятості отримає вашу заяву, через один робочий день вона буде розглянута. Результат розгляду ви отримаєте в особистому кабінеті та на електронну пошту.

Після того, як буде скасовано ваш статус безробітного, виплати грошової допомоги будуть теж скасовані.

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