Як скасувати статус безробітного в Дії – інструкція

Якщо вам потрібно скасувати статус безробітного, то ви це можете зробити онлайн на порталі Дія. Як – далі у матеріалі.
- Для скасування статусу безробітного вам потрібен електронний підпис.
- Перейдіть за посиланням та авторизуйтесь в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису.
- Заповніть форму. Перевірте актуальність ваших даних і оновіть їх, якщо це потрібно.
- Оберіть центр зайнятості, у якому ви були зареєстровані, а також вкажіть причину, чому треба скасувати ваш статус безробітного.
- Перечитайте вашу заяву, ще раз уважно перевірте ваші дані та підпишіть її за допомогою електронного підпису. Відправте на розгляд у центр зайнятості.
Після того, як центр зайнятості отримає вашу заяву, через один робочий день вона буде розглянута. Результат розгляду ви отримаєте в особистому кабінеті та на електронну пошту.
Після того, як буде скасовано ваш статус безробітного, виплати грошової допомоги будуть теж скасовані.
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