Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Інтернет

Як скасувати статус безробітного в Дії – інструкція

17 Травня 2022, 23:30
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Як скасувати статус безробітного в Дії – інструкція

Якщо вам потрібно скасувати статус безробітного, то ви це можете зробити онлайн на порталі Дія. Як – далі у матеріалі.

  1. Для скасування статусу безробітного вам потрібен електронний підпис.
  2. Перейдіть за посиланням та авторизуйтесь в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису.
  3. Заповніть форму. Перевірте актуальність ваших даних і оновіть їх, якщо це потрібно.
  4. Оберіть центр зайнятості, у якому ви були зареєстровані, а також вкажіть причину, чому треба скасувати ваш статус безробітного.
  5. Перечитайте вашу заяву, ще раз уважно перевірте ваші дані та підпишіть її за допомогою електронного підпису. Відправте на розгляд у центр зайнятості.

Після того, як центр зайнятості отримає вашу заяву, через один робочий день вона буде розглянута. Результат розгляду ви отримаєте в особистому кабінеті та на електронну пошту.

Після того, як буде скасовано ваш статус безробітного, виплати грошової допомоги будуть теж скасовані.

Читайте: Як отримати статус безробітного та допомогу в умовах війни – інструкція

Теги
Дія, Додаток Дія
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь