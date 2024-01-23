Підтвердження автентичності iPhone важливе для кожного, хто планує придбати ґаджет, що був у використанні, або в невідомого продавця. На що потрібно звернути увагу та як перевірити свій iPhone на оригінальність, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як перевірити iPhone на оригінальність: на що звернути увагу

Логотип Apple. Він має бути чітким і якісним та не мати видимих пошкоджень.

Серійний номер. Перевірити оригінальність iPhone за серійним номером можна тільки на сайті Apple. Унікальна комбінація з цифр і букв обов’язково наноситься на упаковку, в якій продається смартфон.

Якість виготовлення. Її можна оцінити візуально, пристрій не повинен мати жодних навіть найдрібніших пошкоджень.

Гніздо для SIM-карти. В оригінальному пристрої використовується тільки nanoSIM-карта.

Колір корпусу та кнопки пристрою. Кольори мають відповідати оригінальним.

Екран пристрою. Він має бути глянцевим і мати високу роздільну здатність.

Face ID і Touch ID. Функції мають бути в робочому стані.

Гарантія. Перевірте наявність гарантії виробника.

Вартість. Занадто низька ціна може бути ознакою того, що перед вами підробка.

Як перевірити iPhone на оригінальність за IMEI

IMEI – міжнародний 15- або 17-значний код, який присвоюється будь-якому засобу зв’язку. Код служить для розпізнавання пристрою в мобільній мережі і є найкращим способом для перевірки оригінальності iPhone.

Зайдіть у розділ Налаштування→ Основні→ Про пристрій. Тут ви знайдете інформацію про ваш гаджет, зокрема IMEI, або наберіть комбінацію *#06## на клавіатурі. Відвідайте офіційний сайт Apple. Зайдіть у розділ Перевірка статусу підтримки та гарантії на сторінці підтримки. Наберіть IMEI пристрою і натисніть кнопку Продовжити. Використовуйте онлайн-сервіси, наприклад, IMEI.info. Наберіть IMEI iPhone і виберіть Перевірити. Попросіть продавця в магазині, де продаються оригінальні гаджети, перевірити IMEI. Співробітники фірмових магазинів Apple мають спеціальне програмне забезпечення для перевірки автентичності гаджетів.

Як перевірити оригінальність iPhone на сайті Apple

Серійний номер iPhone присвоюється всім пристроям Apple. Зайдіть на сайт apple.com, відкрийте Налаштування→ Основні→ Про пристрій. Тут ви зможете знайти всі вихідні дані про свій смартфон.

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Також ви можете підтвердити оригінальність вашого iPhone за даними про гарантію та ремонт на сайті apple.com:

Зайдіть у розділ Гарантія та ремонт→ Перевірка гарантії.

Введіть серійний номер гаджета і натисніть Продовжити.

Перевірте дані про свій смартфон на сторінці, що відкрилася, там зокрема є відомості про дату початку гарантії. Це число має відповідати даті купівлі гаджета.

Якщо телефон вже ремонтувався, то інформація про це також буде відображена на сторінці з результатом гарантії. Якщо ремонт було зроблено в сервіс-центрі Apple, то це вказує, що iPhone справжній.

За будь-яких сумнівів зверніться до офіційного продавця Apple і не ризикуйте, купуючи гаджет у неперевірених постачальників.