Подтверждение подлинности iPhone важно для каждого, кто планирует приобрести гаджет, бывший в использовании, или у неизвестного продавца. На что нужно обратить внимание и как проверить свой iPhone на оригинальность, читайте в материале Фактов ICTV.

Как проверить iPhone на оригинальность: на что обратить внимание

Логотип Apple. Он должен быть быть четким и качественным и не иметь видимых повреждений.

Серийный номер. Проверить оригинальность iPhone по серийному номеру можно только на сайте Apple. Уникальная комбинация из цифр и букв обязательно наносится на упаковку, в которой продается смартфон.

Качество изготовления. Его можно оценить визуально, устройство не должно иметь никаких даже мельчайших повреждений.

Гнездо для SIM-карты. В оригинальном устройстве используется только nanoSIM-карта.

Цвет корпуса и кнопки устройства. Цвета должны соответствать оригинальным.

Экран устройства. Он должен быть глянцевым и иметь высокое разрешение.

Face ID и Touch ID. Функции должны быть в рабочем состоянии.

Гарантия. Проверьте наличие гарантии производителя.

Стоимость. Слишком низкая цена может быть признаком того, что перед вами подделка.

Как проверить iPhone на оригинальность по IMEI

IMEI – международный 15- или 17-значный код, присваивается любому средству связи. Код служит для распознавания устройства в мобильной сети и является наилучшим способом для проверки оригинальности iPhone.

Зайдите в раздел Настройки→ Основные→ Об устройстве. Здесь вы найдете информацию о вашем гаджете, в том числе IMEI, или наберите комбинацию *#06# на клавиатуре. Посетите официальный сайт Apple. Зайдите в раздел Проверка статуса поддержки и гарантии на странице поддержки. Наберите IMEI устройства и нажмите кнопку Продолжить. Используйте онлайн-сервисы, например, IMEI.info. Наберите IMEI iPhone и выберите Проверить. Попросите продавца в магазине, где продаются оригинальные гаджеты, проверить IMEI. Сотрудники фирменных магазинов Apple имеют специальное программное обеспечение для проверки подлинности гаджетов.

Как проверить оригинальность iPhone на сайте Apple

Серийный номер iPhone присваивается всем устройствам Apple. Зайдите на сайт apple.com, откройте Настройки→ Основные→ Об устройстве. Здесь вы сможете найти все исходные данные о своем смартфоне.

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Также вы можете подтвердить оригинальность вашего iPhone по данным о гарантии и ремонте на сайте apple.com:

Зайдите в раздел Гарантия и ремонт→ Проверка гарантии. Введите серийный номер гаджета и нажмите Продолжить. Проверьте данные о своем смартфоне на открывшейся странице, там в том числе есть сведения о дате начала гарантии. Это число должно соответствовать дате покупки гаджета.

Если телефон уже ремонтировался, то информация об этом также будет отображена на странице с результатом гарантии. Если ремонт был сделан в сервис-центре Apple, то это указывает, что iPhone настоящий.

При любых сомнениях обратитесь к официальному продавцу Apple и не рискуйте, покупая гаджет у непроверенных поставщиков.