Все браузеры не только показывают нам информацию с посещенных сайтов, но и хранят ее на компьютере или мобильном телефоне.

Вся эта информация находится в кеше браузера. Специалисты советуют время от времени очищать кэш браузера, ведь чем больше информации там хранится, тем медленнее будет работать компьютер.

Как очистить кеш браузера, читайте в пошаговой инструкции от Фактов ICTV.

Как очистить кеш браузера Google Chrome

Откройте Chrome на своем компьютере.

В правом верхнем углу экрана найдите три точки и нажмите.

Нажмите Настройки.

Слева появится маленькое меню, вам нужно выбрать Конфиденциальность и безопасность.

Далее нужно выбрать пункт Очистить историю браузера.

Укажите период времени, за который хотите очистить информацию, обязательно поставьте галочку напротив пункта Изображения и файлы.

Нажмите Удалить данные.

Как очистить кеш Safari

На верхней панели устройства найдите пункт Разработка. Найдите пункт Очистить кеши и нажмите.

Также существует быстрый путь очистки: при нажатии сочетания клавиш cmd + alt + E весь кеш сразу очищается.

Если у вас другой браузер, советуем просмотреть указания по удалению кэша на сайте службы поддержки.

Что произойдет после очистки

Когда вы очистите кеш и файлы cookie:

Некоторые настройки на сайтах удаляются (например, необходимо повторно вводить пароли к учетным записям).

Некоторые сайты могут работать медленнее, потому что весь контент (изображения) будут загружаться снова.

Кроме того, очистка данных повышает уровень вашей конфиденциальности. Если вы хотите стереть следы пребывания на определенном сайте, стоит регулярно очищать кеш.