Ще у березні розробники Google додали спеціальну функцію на усі Android-смартфони. Власники таких телефонів автоматично отримують сповіщення про повітряну тривогу.

Тепер для того, аби дізнатися про тривогу, не потрібно завантажувати різноманітні додатки та підписуватися на канали в Telegram.

Як зробити, щоб приходило сповіщення про повітряну тривогу — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Налаштовуємо сповіщення про повітряну тривогу на Android

У перші місяці війни розробники компанії Google співпрацювали з урядом України.

Так з’явилася система оповіщення про повітряну тривогу на Android. Базується система на механізмі попередження про землетруси.

Спрацьовує оповіщення автоматично (попереджає юзерів про початок та закінчення повітряної тривоги).

Причому не лише в населеному пункті, де вони перебувають зараз, але і на околицях.

Багато власників телефонів Android говорять про те, що повідомлення від Google часто спрацьовують раніше офіційних каналів, в яких можлива затримка до 1 хвилини.

Як налаштувати сповіщення про повітряну тривогу

Для того, аби не завантажувати окремі додатки на Android, скористайтеся наступною інструкцією:

розблокуйте телефон;

зайдіть в налаштування;

знайдіть функцію Сповіщення про повітряні тривоги;

натисніть Вкл.

Повітряна тривога: застосунок

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у нас випустили застосунок Повітряна тривога.

Завдяки ньому користувачі отримують сповіщення про небезпеку навіть тоді, коли телефон працює на беззвучному режимі.

Для того, аби завантажити застосунок, потрібно перейти на Google Play Market.