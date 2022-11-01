Еще в марте разработчики Google добавили специальную функцию на все Android-смартфоны. Владельцы таких телефонов автоматически получают уведомление о воздушной тревоге.

Теперь для того, чтобы узнать о тревоге, не нужно загружать различные приложения и подписываться на каналы в Telegram.

Как сделать так, чтобы приходило уведомление о воздушной тревоге – читайте в материале Фактов ICTV.

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Настраиваем уведомление о воздушной тревоге на Android

В первые месяцы войны разработчики Google сотрудничали с правительством Украины. Так появилась система оповещения о воздушной тревоге на Android.

Базируется система на механизме предупреждения о землетрясениях.

Срабатывает оповещение автоматически (предупреждает пользователей о начале и окончании воздушной тревоги).

Причем не только в населенном пункте, где они находятся сейчас, но и в окрестностях.

Многие владельцы телефонов Android говорят о том, что сообщения от Google часто срабатывают раньше официальных каналов, в которых возможна задержка до 1 мин.

Как настроить уведомление о воздушной тревоге

Чтобы не загружать отдельные приложения на Android, воспользуйтесь следующей инструкцией:

разблокируйте телефон;

зайдите в настройки;

найдите функцию Уведомление о воздушных тревогах;

нажмите Вкл.

Воздушная тревога: приложение

После полномасштабного вторжения России в Украину у нас выпустили приложение Воздушная тревога.

Благодаря нему пользователи получают уведомления об опасности, даже когда телефон работает на беззвучном режиме.

Чтобы загрузить приложение, нужно перейти на Google Play Market.