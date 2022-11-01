Еще в марте разработчики Google добавили специальную функцию на все Android-смартфоны. Владельцы таких телефонов автоматически получают уведомление о воздушной тревоге.
Теперь для того, чтобы узнать о тревоге, не нужно загружать различные приложения и подписываться на каналы в Telegram.
Как сделать так, чтобы приходило уведомление о воздушной тревоге – читайте в материале Фактов ICTV.
Настраиваем уведомление о воздушной тревоге на Android
В первые месяцы войны разработчики Google сотрудничали с правительством Украины. Так появилась система оповещения о воздушной тревоге на Android.
Базируется система на механизме предупреждения о землетрясениях.
Срабатывает оповещение автоматически (предупреждает пользователей о начале и окончании воздушной тревоги).
Причем не только в населенном пункте, где они находятся сейчас, но и в окрестностях.
Многие владельцы телефонов Android говорят о том, что сообщения от Google часто срабатывают раньше официальных каналов, в которых возможна задержка до 1 мин.
Как настроить уведомление о воздушной тревоге
Чтобы не загружать отдельные приложения на Android, воспользуйтесь следующей инструкцией:
- разблокируйте телефон;
- зайдите в настройки;
- найдите функцию Уведомление о воздушных тревогах;
- нажмите Вкл.
Воздушная тревога: приложение
После полномасштабного вторжения России в Украину у нас выпустили приложение Воздушная тревога.
Благодаря нему пользователи получают уведомления об опасности, даже когда телефон работает на беззвучном режиме.
Чтобы загрузить приложение, нужно перейти на Google Play Market.
- введите свои данные;
- регион (город и область);
- получайте уведомления из приложения.