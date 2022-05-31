У ПриватБанку розповіли, як поповнити банківську картку на касі супермаркету. Послуга стане корисною для тих, у кого виникають труднощі з використанням термінала, або просто хоче заощадити собі час.

Сервіс називається Поповнення на касі. За заявами ПриватБанку, до такої послуги хочуть приєднати якнайбільше магазинів, щоб спростити процес банкінгу.

Зараз банк співпрацює з мережею магазинів Сім23 – список працюючих точок доступний на карті.

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Щоб поповнити картку ПриватБанку на касі супермаркету, необхідно зробити кілька простих дій:

Попросіть касира зарахувати гроші на електронний рахунок і віддайте касиру суму, на яку хочете здійснити поповнення.

Прикладіть картку до термінала або введіть номер, якщо ви не є власником рахунку.

У послузі є обмеження – поповнити картку можна на суму від 20 до 4 999 грн. Варто бути готовим до комісії – вона становить 0,5% від суми поповнення.

На сайті ПриватБанку повідомляється, що послуга доступна для користувачів й інших українських банків. Щоправда, чи буде від цього змінюватись розмір комісії – невідомо.

Також за допомогою Приват24 можна приймати платежі через Western Union. Це допоможе керувати банківським рахунком та відправляти або отримувати кошти на міжнародному рівні, а не лише в межах України. Отримати грошовий переказ можна навіть у відділенні банку або терміналі.