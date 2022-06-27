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Как узнать свой номер телефона — лучшие способы

27 июня 2022, 16:07
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Как узнать свой номер телефона — лучшие способы
Источник: Depositphotos

Если вы никак не можете запомнить свой номер телефона — не беда. Наш гаджет и мобильный оператор хранит эту информацию. Поэтому вы за считанные минуты можете узнать собственный номер.

Как узнать свой номер телефона — читайте в нашем материале.

С помощью телефона

Для пользователей iPhone нужно зайти в НастройкиТелефон. Там вы найдете строку Мой номер. Кстати, нажав на него можно скорректировать номер.

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Или другой вариант:

  • зайдите в Контакты;
  • первым в списке будет ваше имя — нажмите на него;
  • вы увидите свой номер.

Пользователям Android необходимо зайти в НастройкиSIM-карты и мобильные сети — Настройка SIM-карт. В системном меню отобразятся все установленные на устройстве номера телефонов.

Через USSD-запрос

Это один из самых легких способов узнать собственный мобильный номер. Просто наберите комбинацию клавиш — *161# и нажмите кнопку вызова.

На экране смартфона вы увидите информацию, которая будет содержать ваш номер телефона. Кстати, некоторые абоненты увидят также свой тарифный план и дату активации номера.

Этот способ подходит для абонентов Киевстар, lifecell и Vodafone.

С помощью приложений мобильных операторов

Узнать свой номер можно и с помощью мобильных приложений от операторов:

  • My Vodafone — на главной странице под вашим фото есть кнопка Мой номер;
  • Мой Киевстар — перейдите свой профиль, найдите и нажмите Мои номера;
  • Мой lifecell — последовательность действий неизменна — на главной странице профиля найдите категорию Мой номер.

Через горячую линию операторов

Если вы ищете, как проверить свой номер телефона, на помощь придут горячие линии.

  • Киевстар-473;
  • lifecell — 5433;
  • Vodafone — 111.

Дождитесь связи с живым человеком (не роботом). Оператор объяснит вам, как проверить свой номер.

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Теги
Мобильный оператор Смартфон Телефони
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