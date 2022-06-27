Если вы никак не можете запомнить свой номер телефона — не беда. Наш гаджет и мобильный оператор хранит эту информацию. Поэтому вы за считанные минуты можете узнать собственный номер.

Как узнать свой номер телефона — читайте в нашем материале.

С помощью телефона

Для пользователей iPhone нужно зайти в Настройки — Телефон. Там вы найдете строку Мой номер. Кстати, нажав на него можно скорректировать номер.

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Или другой вариант:

зайдите в Контакты;

первым в списке будет ваше имя — нажмите на него;

вы увидите свой номер.

Пользователям Android необходимо зайти в Настройки — SIM-карты и мобильные сети — Настройка SIM-карт. В системном меню отобразятся все установленные на устройстве номера телефонов.

Через USSD-запрос

Это один из самых легких способов узнать собственный мобильный номер. Просто наберите комбинацию клавиш — *161# и нажмите кнопку вызова.

На экране смартфона вы увидите информацию, которая будет содержать ваш номер телефона. Кстати, некоторые абоненты увидят также свой тарифный план и дату активации номера.

Этот способ подходит для абонентов Киевстар, lifecell и Vodafone.

С помощью приложений мобильных операторов

Узнать свой номер можно и с помощью мобильных приложений от операторов:

My Vodafone — на главной странице под вашим фото есть кнопка Мой номер ;

— на главной странице под вашим фото есть кнопка ; Мой Киевстар — перейдите свой профиль, найдите и нажмите Мои номера ;

— перейдите свой профиль, найдите и нажмите ; Мой lifecell — последовательность действий неизменна — на главной странице профиля найдите категорию Мой номер.

Через горячую линию операторов

Если вы ищете, как проверить свой номер телефона, на помощь придут горячие линии.

Киевстар-473;

lifecell — 5433;

Vodafone — 111.

Дождитесь связи с живым человеком (не роботом). Оператор объяснит вам, как проверить свой номер.