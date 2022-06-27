Если вы никак не можете запомнить свой номер телефона — не беда. Наш гаджет и мобильный оператор хранит эту информацию. Поэтому вы за считанные минуты можете узнать собственный номер.
Как узнать свой номер телефона — читайте в нашем материале.
С помощью телефона
Для пользователей iPhone нужно зайти в Настройки — Телефон. Там вы найдете строку Мой номер. Кстати, нажав на него можно скорректировать номер.
Или другой вариант:
- зайдите в Контакты;
- первым в списке будет ваше имя — нажмите на него;
- вы увидите свой номер.
Пользователям Android необходимо зайти в Настройки — SIM-карты и мобильные сети — Настройка SIM-карт. В системном меню отобразятся все установленные на устройстве номера телефонов.
Через USSD-запрос
Это один из самых легких способов узнать собственный мобильный номер. Просто наберите комбинацию клавиш — *161# и нажмите кнопку вызова.
На экране смартфона вы увидите информацию, которая будет содержать ваш номер телефона. Кстати, некоторые абоненты увидят также свой тарифный план и дату активации номера.
Этот способ подходит для абонентов Киевстар, lifecell и Vodafone.
С помощью приложений мобильных операторов
Узнать свой номер можно и с помощью мобильных приложений от операторов:
- My Vodafone — на главной странице под вашим фото есть кнопка Мой номер;
- Мой Киевстар — перейдите свой профиль, найдите и нажмите Мои номера;
- Мой lifecell — последовательность действий неизменна — на главной странице профиля найдите категорию Мой номер.
Через горячую линию операторов
Если вы ищете, как проверить свой номер телефона, на помощь придут горячие линии.
- Киевстар-473;
- lifecell — 5433;
- Vodafone — 111.
Дождитесь связи с живым человеком (не роботом). Оператор объяснит вам, как проверить свой номер.