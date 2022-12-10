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Через Wi-Fi, Blutooth чи USB: як підключити телефон до телевізора

10 Грудня 2022, 12:33 Владислава Ткаченко

Сучасні телевізори мають безліч корисних функцій та переваг. Якщо раніше пристрій купували для перегляду лише телевізійних програм, то сьогодні через телевізор можна грати в ігри, переглядати фільми в інтернеті, користуватися YouTube та слухати музику.

Однією з найкорисніших функцій сучасних телевізорів є підключення телефона. Після створення пари людина може переглядати контент смартфона не на маленькому екрані, а на 40-дюймовому дисплеї з 4К розширенням. Це набагато зручніше та приємніше.

Інструкцію з підключення свого смартфона до телевізора, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Способи підключення 

Це можна зробити дротовим та бездротовим способом. Загалом існує вісім різних варіантів, як підключити телефон до телевізора:

  • через Bluetooth;
  • через Wi-Fi;
  • за допомогою USB-кабелю;
  • за допомогою набору стандартів DLNA;
  • через Miracast;
  • за допомогою Chromecast;
  • через AirPlay;
  • за допомогою HDMI.

Способи підключення також залежать від моделі телефона та операційної системи: iOS або Android. Тобто одні смартфони можна підключати будь-яким із вищезгаданих способів, а інші - лише кількома.

Найпоширенішими та найзручнішими варіантами підключення є Bluetooth, Wi-Fi, за допомогою USB-кабелю та HDMI. Їх і розглянемо далі.

Як підключити телефон до телевізора через Wi-Fi: крок 1

Відкрийте головне меню телевізора та перейдіть у Налаштування.

Там увімкніть функцію Wi-Fi Direct.

Крок 2

Тепер перейдіть у налаштування свого смартфона та зайдіть у вкладку Wi-Fi.

Там знайдіть спосіб підключення через Wi-Fi Direct (на Android цей пункт може розміщуватися в розширених налаштуваннях).

Зверніть увагу, що всі операційні системи смартфонів та інтерфейс відрізняються, тому у вас ця функція може бути в іншому місці.

Крок 3

Коли ви увімкнете функцію Wi-Fi Direct і на смартфоні, і на телевізорі, почнеться сканування. 

У списку доступних пристроїв зʼявиться ТБ, на якому Direct уже увімкнений та готовий до створення пари.

Виконайте підключення, а на смартфоні використовуйте меню Надіслати, щоби поділитися даними з телевізором.

Як підключити смартфон до телевізора через Bluetooth: крок 1

Для з'єднання через Bluetooth потрібен телевізор, який має таку функцію. Перевірити це можна в мережевих налаштуваннях. Якщо телевізор підтримує Bluetooth, увімкніть його та знайдіть пункт Вибір пристрою.

Відкриється вікно зі списком доступних девайсів.

Крок 2

Увімкніть на смартфоні Bluetooth, а на телевізорі натисніть Пошук.

Якщо все зроблено правильно, на плазмі з’явиться повідомлення про успішне сполучення з телефоном.

Якщо не підʼєдналось з першого разу, повторіть спробу.

Варто зазначити, що деякі моделі телевізорів та смартфонів оснащені несумісними версіями Bluetooth. У цьому разі оберіть інший спосіб підключення (через Wi-Fi чи USB-кабель).

Підключаємо телефон до телевізора за допомогою USB-кабелю: крок 1

Це можна зробити з будь-яким смартфоном, що має операційну систему Android, Windows Phone, Chrome OS чи iOS.

Проте на телевізорі повинен бути розʼєм USB (шукайте його праворуч або ззаду). У деяких моделях він може бути навіть знизу.

Щоб почати сполучення, візьміть USB-кабель та з’єднайте з обома пристроями (вони мають бути включеними).

Крок 2

Візьміть пульт ДУ від телевізора та знайдіть кнопку AV.

Після цього натисніть клавішу Input (або Source). Те саме можна зробити через інтерфейс операційної системи ТБ — нам необхідно перейти в меню вибору джерела сигналу та переключитися на USB-порт (Source).

Крок 3

На телефоні з’явиться прохання підтвердити дію. Натисніть Підтвердити.

Після підключення, на екрані TV з’явиться робочий стіл смартфона з усіма папками та додатками. Для навігації використовуйте стандартний пульт дистанційного керування.

Підключення через HDMI: крок 1

Для цього способу вам знадобиться

  • будь-який смартфон на базі Android або iOS;
  • сумісний HDMI-кабель або адаптер;
  • TV з роз’ємом HDMI.

Кабель повинен відповідати вашому телефону. Наприклад, якщо ви користуєтесь iPhone, то потрібен HDMI-кабель з роз’ємом Lightning, а для Андроїд USB-C або microUSB.

Спершу з’єднайте смартфон з плазмою за допомогою кабелю.

Крок 2

Зайдіть в меню TV та змініть джерело сигналу на HDMI.

Крок 3

Через кілька секунд на екрані телевізора з’явиться робочий стіл смартфона.

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