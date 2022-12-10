Сучасні телевізори мають безліч корисних функцій та переваг. Якщо раніше пристрій купували для перегляду лише телевізійних програм, то сьогодні через телевізор можна грати в ігри, переглядати фільми в інтернеті, користуватися YouTube та слухати музику.

Однією з найкорисніших функцій сучасних телевізорів є підключення телефона. Після створення пари людина може переглядати контент смартфона не на маленькому екрані, а на 40-дюймовому дисплеї з 4К розширенням. Це набагато зручніше та приємніше.

Інструкцію з підключення свого смартфона до телевізора, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Способи підключення Це можна зробити дротовим та бездротовим способом. Загалом існує вісім різних варіантів, як підключити телефон до телевізора: через Bluetooth;

через Wi-Fi;

за допомогою USB-кабелю;

за допомогою набору стандартів DLNA;

через Miracast;

за допомогою Chromecast;

через AirPlay;

за допомогою HDMI. Способи підключення також залежать від моделі телефона та операційної системи: iOS або Android. Тобто одні смартфони можна підключати будь-яким із вищезгаданих способів, а інші - лише кількома. Найпоширенішими та найзручнішими варіантами підключення є Bluetooth, Wi-Fi, за допомогою USB-кабелю та HDMI. Їх і розглянемо далі.

Як підключити телефон до телевізора через Wi-Fi: крок 1 Відкрийте головне меню телевізора та перейдіть у Налаштування. Там увімкніть функцію Wi-Fi Direct.

Крок 2 Тепер перейдіть у налаштування свого смартфона та зайдіть у вкладку Wi-Fi. Там знайдіть спосіб підключення через Wi-Fi Direct (на Android цей пункт може розміщуватися в розширених налаштуваннях). Зверніть увагу, що всі операційні системи смартфонів та інтерфейс відрізняються, тому у вас ця функція може бути в іншому місці.

Крок 3 Коли ви увімкнете функцію Wi-Fi Direct і на смартфоні, і на телевізорі, почнеться сканування. У списку доступних пристроїв зʼявиться ТБ, на якому Direct уже увімкнений та готовий до створення пари. Виконайте підключення, а на смартфоні використовуйте меню Надіслати, щоби поділитися даними з телевізором.

Як підключити смартфон до телевізора через Bluetooth: крок 1 Для з'єднання через Bluetooth потрібен телевізор, який має таку функцію. Перевірити це можна в мережевих налаштуваннях. Якщо телевізор підтримує Bluetooth, увімкніть його та знайдіть пункт Вибір пристрою. Відкриється вікно зі списком доступних девайсів.

Крок 2 Увімкніть на смартфоні Bluetooth, а на телевізорі натисніть Пошук. Якщо все зроблено правильно, на плазмі з’явиться повідомлення про успішне сполучення з телефоном. Якщо не підʼєдналось з першого разу, повторіть спробу. Варто зазначити, що деякі моделі телевізорів та смартфонів оснащені несумісними версіями Bluetooth. У цьому разі оберіть інший спосіб підключення (через Wi-Fi чи USB-кабель).

Підключаємо телефон до телевізора за допомогою USB-кабелю: крок 1 Це можна зробити з будь-яким смартфоном, що має операційну систему Android, Windows Phone, Chrome OS чи iOS. Проте на телевізорі повинен бути розʼєм USB (шукайте його праворуч або ззаду). У деяких моделях він може бути навіть знизу. Щоб почати сполучення, візьміть USB-кабель та з’єднайте з обома пристроями (вони мають бути включеними).

Крок 2 Візьміть пульт ДУ від телевізора та знайдіть кнопку AV. Після цього натисніть клавішу Input (або Source). Те саме можна зробити через інтерфейс операційної системи ТБ — нам необхідно перейти в меню вибору джерела сигналу та переключитися на USB-порт (Source).

Крок 3 На телефоні з’явиться прохання підтвердити дію. Натисніть Підтвердити. Після підключення, на екрані TV з’явиться робочий стіл смартфона з усіма папками та додатками. Для навігації використовуйте стандартний пульт дистанційного керування.

Підключення через HDMI: крок 1 Для цього способу вам знадобиться будь-який смартфон на базі Android або iOS;

сумісний HDMI-кабель або адаптер;

TV з роз’ємом HDMI. Кабель повинен відповідати вашому телефону. Наприклад, якщо ви користуєтесь iPhone, то потрібен HDMI-кабель з роз’ємом Lightning, а для Андроїд USB-C або microUSB. Спершу з’єднайте смартфон з плазмою за допомогою кабелю.

Крок 2 Зайдіть в меню TV та змініть джерело сигналу на HDMI.