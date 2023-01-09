Будущие iPhone 15 получат вырез экрана Dynamic Island, как у iPhone 14 Pro и Pro Max. Примечательно, что изменения коснутся всех моделей, в том числе и базовых.

Информацию об этом рассказал инсайдер и аналитик Марк Гурман. Он добавил, что размеры экранов у будущих гаджетов останутся прежними, но и без этого будет предостаточно изменений.

Dynamic Island – область в верхней части дисплея iPhone, которая заменяет вырезы для камер и датчиков в предыдущих моделях. Новинку улучшили с помощью ПО, и теперь эта область отображает полезную информацию — к примеру, сообщения.

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Еще одно крутое изменение — это замена зарядного разъема Lightning на USB Type-C. Последний используется во всех современных смартфонах на Android. Apple и дальше использовала бы собственно разработанный Lightning, но новые законы ЕС обязали компанию пойти на компромисс. К тому же, Type-C намного мощнее, из-за чего устройство будет заряжаться быстрее.

Ранее инсайдеры утверждали, что будущие iPhone 15 обзаведутся сенсорными кнопками на боковых панелях.

Среди других изменений — Apple может отказаться от iPhone SE 2024 года. Все из-за желания сменить корпус на бюджетном смартфоне, но для этого нужно много вложений. Не исключено, что корпорации выгоднее отказаться от этой линейки и сконцентрировать свои ресурсы на других моделях.