США запровадили санкції проти найбільшого маркетплейса нелегальних послуг та товарів у Росії. Проєкт Hydra Market вже практично ліквідований – раніше сервери сервісу було вилучено поліцією Німеччини.

Так, у США повідомили, що все майно осіб, які мають стосунок до маркетплейса, буде заблоковане.

– Росія – рай для кіберзлочинців, – заявили в управлінні контролю за іноземними активами США OFAC.

Правоохоронці також додали, що за допомогою маркетплейса активно поширювалися програми-здирники, які дозволяли зловмисникам діяти безкарно.

Крім санкцій з боку США, на сайті Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини повідомляється, що кримінальна поліція вилучила сервери майданчика та криптовалюту біткоїн на суму $23 млн, яку використали для оплати послуг. Наразі місцеві правоохоронні органи ведуть розслідування щодо адміністраторів платформи.

Нагадаємо, що Hydra Market користувалася особливою популярністю серед наркоторговців та покупців – поширення заборонених речовин здійснювалося за допомогою закладок. Також на сайті замовляли вбивства людей. На сервісі було зареєстровано близько 17 млн ​​осіб та 19 тис. торговців.

США та Німеччина називали майданчик найбільшим даркнет-маркетплейсом у світі – більша частина бізнесу була саме в Росії. За 2020 рік, ринковий оборот Hydra Market досяг позначки €1,2 млрд. Експерти з кібербезпеки вважають, що тривале існування майданчика було можливим завдяки заступництву влади Росії.