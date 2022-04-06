США запровадили санкції проти найбільшого маркетплейса нелегальних послуг та товарів у Росії. Проєкт Hydra Market вже практично ліквідований – раніше сервери сервісу було вилучено поліцією Німеччини.
Так, у США повідомили, що все майно осіб, які мають стосунок до маркетплейса, буде заблоковане.
– Росія – рай для кіберзлочинців, – заявили в управлінні контролю за іноземними активами США OFAC.
Правоохоронці також додали, що за допомогою маркетплейса активно поширювалися програми-здирники, які дозволяли зловмисникам діяти безкарно.
Крім санкцій з боку США, на сайті Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини повідомляється, що кримінальна поліція вилучила сервери майданчика та криптовалюту біткоїн на суму $23 млн, яку використали для оплати послуг. Наразі місцеві правоохоронні органи ведуть розслідування щодо адміністраторів платформи.
Нагадаємо, що Hydra Market користувалася особливою популярністю серед наркоторговців та покупців – поширення заборонених речовин здійснювалося за допомогою закладок. Також на сайті замовляли вбивства людей. На сервісі було зареєстровано близько 17 млн осіб та 19 тис. торговців.
США та Німеччина називали майданчик найбільшим даркнет-маркетплейсом у світі – більша частина бізнесу була саме в Росії. За 2020 рік, ринковий оборот Hydra Market досяг позначки €1,2 млрд. Експерти з кібербезпеки вважають, що тривале існування майданчика було можливим завдяки заступництву влади Росії.