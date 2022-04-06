США ввели санкции против крупнейшего маркетплейса нелегальных услуг и товаров в России. Проект Hydra Market уже практически ликвидирован — ранее сервера сервиса были изъяты полицией Германии.

Так, в США сообщили, что все имущество лиц, имеющих отношение к магазину, будет заблокировано.

Россия — рай для киберпреступников, — заявили в управлении по контролю за иностранными активами США OFAC.

Правоохранительные органы также добавили, что с помощью магазина активно распространялись программы-вымогатели, которые позволяли злоумышленникам действовать безнаказанно.

Помимо санкций со стороны США, на сайте Федерального ведомства уголовной полиции Германии сообщается, что криминальная полиция изъяла сервера площадки и криптовалюту биткоин на сумму в $23 млн, которую использовали для оплаты услуг. Теперь местные правоохранительные органы ведут расследование в отношение администраторов платформы.

Напомним, что Hydra пользовалась особой популярностью среди наркоторговцев и покупателей — распространение запрещенных веществ осуществлялась с помощью закладок. Также на сайте заказывали убийства людей. На сервисе было зарегистрировано около 17 млн человек и 19 тыс. торговцев.

США и Германия называли площадку крупнейшей даркнет-маркетплейсом в мире — большая часть бизнеса была именно в России. За 2020 год, рыночный оборот Hydra достиг отметки в €1,2 млрд. Эксперты по кибербезопасности считают, что длительное существование площадки было возможным благодаря покровительству властей России.