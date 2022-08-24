Волелюбні й сміливі: Google привітав українців із Днем Незалежності дудлом

24 серпня пошуковий сервіс Google привітав українців із Днем Незалежності, забарвивши дудл у синьо-жовті кольори.

Святковий дудл проілюстрований харківською художницею Ольгою Штондою.

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На синьому тлі – білий сокіл, обрис якого нагадує Герб України.

На крилах птаха зображені сонце, великі та малі хвилі, що, очевидно, уособлюють два моря, що омивають Україну на Півдні – Чорне та Азовське, а трикутники – гори Карпат та Криму.

Напис Google 24 серпня – це синьо-жовта стрічка, що обрамляє тіло птаха.

На синьому фоні – жінка, що, склавши руки в молитві, дивиться в небо. Поряд із нею – чоловік і дитина.

Якщо натиснути на дудл, то користувачів переадресує на сторінку із запитом День Незалежності України.

– Цього дня в 1991 році українські політики підписали Акт проголошення незалежності та почепили свій державний прапор у залі засідань Верховної Ради, засвідчивши вихід країни зі складу Радянського Союзу, – зазначають у компанії.

Національне свято, додають у Google, вшановує всіх, хто віддав своє життя за Батьківщину, разом із тими, хто воює й донині.

– Цьогорічний День Незалежності має особливе значення, оскільки Україна продовжує свою боротьбу проти російського вторгнення, – зазначають у компанії.

Яскраві синьо-жовті кольори, повідомляють у Google, надихають громадян пам’ятати, що вони волелюбний, сміливий, енергійний та згуртований народ.