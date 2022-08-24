24 августа поисковой сервис Google поздравил украинцев с Днем Независимости, окрасив дудл в сине-желтые цвета.

Праздничный дудл проиллюстрирован харьковской художницей Ольгой Штондой.

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На синем фоне – белый сокол, очертание которого напоминает Герб Украины.

На крыльях птицы изображены солнце, большие и малые волны, очевидно, олицетворяющие два моря, которые омывают Украину на Юге – Черное и Азовское, а треугольники – горы Карпат и Крыма.

Надпись Google 24 августа – это сине-желтая лента, обрамляющая тело птицы.

На синем фоне – женщина, которая, сложив руки в молитве, смотрит в небо. Рядом с ней – мужчина и ребенок.

Если нажать на дудл, пользователей переадресует на страницу с запросом День Независимости Украины.

– В этот день в 1991 году украинские политики подписали Акт провозглашения независимости и повесили свой государственный флаг в зале заседаний Верховной Рады, засвидетельствовав выход страны из состава Советского Союза, – отмечают в компании.

Национальный праздник, добавляют в Google, чтит всех, кто отдал свою жизнь за Родину, вместе с теми, кто воюет и по сей день.

– Нынешний День Независимости имеет особое значение, поскольку Украина продолжает свою борьбу против российского вторжения, – отмечают в компании.

Яркие сине-желтые цвета, сообщают в Google, вдохновляют граждан помнить, что они свободолюбивый, смелый, энергичный и сплоченный народ.