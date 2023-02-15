В Україні створили додаток Dobre. Він повідомляє про стан безпеки ваших близьких із окупованих або небезпечних територій.

Додаток працює навіть при слабкому сигналі мережі оператора, необхідно тільки створити базу контактів, яким потрібно передавати свій статус. Цю інформацію можна отримати автоматично і в будь-який час.

Зелений колір показує, що в людини все добре, іншими словами – вона в безпеці. Червоний сигналізує про небезпеку і те, що потрібна допомога. Встановити додаток Dobre можна на Android і iOS.

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Користувач може самостійно налаштовувати періоди, коли йому приходитимуть сповіщення про статус його контактів. Якщо за певний інтервал часу вони не оновлюють інформацію про себе, всі контакти отримають повідомлення про можливе виникнення проблеми.