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В Украине создали приложение Dobre, сообщающее о безопасности близких с опасных территорий

15 февраля 2023, 10:35
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
телефон
Источник: Depositphotos

В Украине создали приложение Dobre. Оно сообщает о состоянии безопасности ваших близких с оккупированных или опасных территорий.

Приложение работает даже при слабом сигнале сети оператора, необходимо только создать базу контактов, которым нужно передавать свой статус. Эту информацию можно получить автоматически и в любое время.

Зеленый цвет показывает, что у человека все хорошо, другими словами — он в безопасности. Красный сигнализирует об опасности и том, что нужна помощь. Установить приложение Dobre можно на Android и iOS.

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Пользователь может самостоятельно настраивать периоды, когда ему будут приходить оповещения о статусе его контактов. Если за определенный интервал времени они не обновляют информацию о себе, все контакты получат сообщение о возможном возникновении проблемы.

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Источник
Кабмин
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Безпека Мобільний додаток
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