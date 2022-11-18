Міністерство цифрової трансформації України планує почати надавати послуги в метавсесвіті. Так, хочуть інтегрувати застосунок Дія і реалізувати можливість укладати або розривати шлюб віртуально.

Про це віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів на Київському міжнародному економічному форумі.

За його словами, у них є кілька MVP (мінімально життєздатний продукт) у напрямі метавсесвіту, в якому вони хочуть надавати послуги і стати однією з перших країн світу, яка це робить.

Зараз дивляться

– Ми вже працюємо над першою послугою. У нас є кілька варіантів. Наприклад, одна з послуг – ми хочемо запустити можливість одружитися-розлучатися в метавсесвіті. Ми бачимо в цьому потенціал, – зазначив Федоров.

Також він сказав, що місія Мінцифри – зробити найзручнішу країну в світі з точки зору державних послуг. Ще один пункт місії стосується більш інноваційної системи захисту, оскільки не можна говорити про зручну країну з ракетами над головами.