Министерство цифровой трансформации Украины планирует начать предоставлять услуги в метавселенной. Так, хотят интегрировать приложение Дія и реализовать возможность заключать или расторгать брак виртуально.

Об этом вице-премьер-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал на Киевском международном экономическом форуме.

По его словам, у них есть несколько MVP (минимально жизнеспособный продукт) в направлении метавселенной, в которой они хотят предоставлять услуги и стать одной из первых стран мира, которая это делает.

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— Мы уже работаем над первой услугой. У нас есть несколько вариантов. Например, одна из услуг — мы хотим запустить возможность жениться-разводиться в метавселенной. Мы видим в этом потенциал, — отметил Федоров.

Также он сказал, что миссия Минцифр — сделать самую удобную страну в мире с точки зрения государственных услуг. Еще один пункт в миссии касается более инновационной системы защиты, поскольку нельзя говорит об удобной стране с ракетами над головами.