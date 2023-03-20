Ведуча Маша Єфросініна поскаржилася на те, що соцмережа Instagram постійно блокує її повідомлення та stories про війну в Україні, через що вона потрапляє в “тіньові бани”.

Так, Маша повідомила, що Instagram зніс її попередні stories, оскільки визнав їх як “потенційно неприйнятний контент”.

– Усі мої попередні stories тупо знову знесли! Здається, Meta вже просто душить українців просто так, про всяк випадок. Адже після кожного забаненого stories ти сидиш у “тренчі-невидимці” кілька днів і мусиш вимолювати реакції в підписників! Тому ось вам квіти і синок, – написала Єфросініна.

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Далі вона оприлюднила фото зі свого звичайного життя, як і написала – поле квітів і син на їхньому тлі.

Це не вперше, коли ведуча скаржиться на блоки в соцмережах. У грудні Єфросініній заблокували акаунт в Instagram через скарги росіян. Громадянам країни-аргесора не подобалася правда про війну в Україні.

Варто зазначити, що Маша – не єдина зірка, яка потрапляє в блоки соцмережі через висвітлення війни. Компанія Meta, що володіє зокрема й Instargam, справді вважає такий контент потенційно неприйнятним.