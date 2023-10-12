Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, як в Україні планують робити перепис населення.

Під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі він зазначив, що вже понад рік триває трансформація Державної служби статистики.

Головне завдання – перетворити Держстат на IT-компанію, яка в режимі реального часу збирає об’єктивну інформацію для ухвалення якісних управлінських рішень.

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– Ми впровадили IT-систему, яку використовує одна зі світових фінансових інституцій, вона дозволяє збирати інформацію альтернативними шляхами. Наприклад, не переписувати цінники по ринках, а в режимі реального часу отримати цю інформацію з цифрових носіїв, сканувати, моніторити, порівнювати і т.д. В серпні ми перевели перші чотири дослідження на цю IT-систему, – сказав він.

За словами Федорова, у 2023 році Україна планувала робити перепис населення у співпраці з компанією Apple.

– Нещодавно ми прийняли закон, який дозволив проводити нульовий етап перепису. По суті, це такий цифровий перший крок, коли ми верифікуємо в реєстрах інформацію, і вже розуміємо кількість людей, певну структуру в різних розрізах, – зазначив він.

Очільник Мінцифри наголосив, що сьогодні у держави є чітке розуміння, як робити сучасний перепис населення, щоб все було зібрано в онлайн-режимі або людина додала необхідну інформацію через Дію в кілька кліків.

– Ми розібралися з розподілом даних, деперсоналізацією, як це все правильно зробити за всіма канонами Євростату і взагалі світової статистики. Ми готові до перепису населення, але зараз ми вже робимо певні етапи реєстрового перепису, коли верифікується інформація в реєстрах і з’являється якісна інформація. Ми вводимо певний цифровий ідентифікатор, таким чином державні органи перестають збирати дубльовану інформацію, – розповів Михайло Федоров.