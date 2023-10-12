Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, как в Украине планируют делать перепись населения.

Во время выступления на Киевском международном экономическом форуме он отметил, что уже более года продолжается трансформация Государственной службы статистики.

Главная задача — превратить Госстат в IT-компанию, которая в режиме реального времени собирает объективную информацию для принятия качественных управленческих решений.

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— Мы внедрили IT-систему, которую использует одна из мировых финансовых институций, она позволяет собирать информацию альтернативными путями. Например, не переписывать ценники по рынкам, а в режиме реального времени получить эту информацию с цифровых носителей, сканировать, мониторить, сравнивать и т.д. В августе мы перевели первые четыре исследования на эту IT-систему, — сказал он.

По словам Федорова, в 2023 году Украина планировала делать перепись населения в сотрудничестве с компанией Apple.

— Недавно мы приняли закон, который позволил проводить нулевой этап переписи. По сути, это такой цифровой первый шаг, когда мы верифицируем в реестрах информацию, и уже понимаем количество людей, определенную структуру в различных разрезах, — отметил он.

Глава Минцифры подчеркнул, что сегодня у государства есть четкое понимание, как делать современную перепись населения, чтобы все было собрано в онлайн-режиме или человек добавил необходимую информацию через Дію в несколько кликов.

— Мы разобрались с распределением данных, деперсонализацией, как это все правильно сделать по всем канонам Евростата и вообще мировой статистики. Мы готовы к переписи населения, но сейчас мы уже делаем определенные этапы реестровой переписи, когда верифицируется информация в реестрах и появляется качественная информация. Мы вводим определенный цифровой идентификатор, таким образом государственные органы перестают собирать дублированную информацию, — рассказал Михаил Федоров.