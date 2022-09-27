Після того як в Україні почали робити вакцинацію від COVID-19, в застосунку Дія з’явилася нова функція – COVID-сертифікат.

З його допомогою, українці, які зробили вакцину можуть легко це довести. Є випадки, коли Дія не підтягує COVID-сертифікат навіть після щеплення.

Що робити, якщо Дія не хоче генерувати COVID-сертифікат – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

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Сертифікат не генерується автоматично

Першочергово, слід перевірити чи надсилали ви запит на пошук вашої вакцинації у системі.

Справа у тому, що сертифікат не підтягується автоматично після того, як вам вкололи вакцину. Аби отримати свій сертифікат у Дії, необхідно:

Авторизуватись зручним способом. В послугах обрати COVID- сертифікат або Додати COVID- сертифікат. Натисніть Почати. Надайте згоду на передачу медичних даних та натисніть Надіслати. Дія здійснить пошук вашої вакцинації у системі та підтягне ваш сертифікат. COVID-сертифікат з’явиться в розділі Документи.

Якщо запит ви надсилали, проте сертифікат все одно не з’являється, або ваш статус змінився на Немає даних про вас, діяти потрібно інакше.

Надішліть запит через портал Дія

Якщо свій запит ви надсилали через мобільний додаток, спробуйте повторити процедуру на порталі Дія.

Увійдіть в особистий кабінет через банк або за допомогою електронного підпису. У Послугах виберіть COVID-сертифікат. Дайте згоду на передачу медичних даних. Коли дані про вас будуть знайдені, ви отримаєте сповіщення або електронний лист. COVID-сертифікат з’явиться в розділі Отримані документи. Його можна буде завантажити на телефон або роздрукувати.

Зверніться до лікаря, що робив щеплення

Якщо варіант з Дією не зміг допомогти, необхідно звернутися до сімейного лікаря або до лікаря, який робив щеплення.

Якщо лікарі не внесли дані у загальну систему, то Дія просто не зможе згенерувати сертифікат. Крім того, у лікарні могли внести невірні персональні дані.

Попросіть вашого лікаря перевірити:

ПІБ українською та англійською мовами ( як у паспорті).

РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків, який раніше називався індивідуальний податковий номер — ІПН).

УНЗР — це унікальний номер запису, що вноситься про кожного громадянина України до Єдиного демографічного реєстру і допомагає зробити цифрову ідентифікацію людини.

Дата народження, як у паспорті/свідоцтві про народження.

Ваш актуальний номер телефону.

Також попросіть лікаря перевірити, чи немає дублів вашого профілю в системі або збігу із профілем іншої людини. Якщо такі є, у лікарні мають це виправити.

Інші випадки

Якщо під час генерації сертифікату на своєму екрані ви бачите статуси – Помилка при генерації сертифіката, Сертифікат про вакцинацію недоступний, Номер партії вакцини помилковий тощо, необхідно:

Оновити застосунок або сайт Дія. Спробувати повторно надіслати запит.

Якщо статус не змінюється – звертайтеся до лікарні, де робили щеплення. Нехай там перевіряють ваші персональні дані, наявність щеплення у базі тощо.