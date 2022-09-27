После того как в Украине начали делать вакцинацию от COVID-19, в приложении Дія появилась новая функция — COVID-сертификат.

С его помощью, украинцы, которые сделали вакцину могут легко это доказать. Есть случаи, когда Дія не подтягивает COVID-сертификат даже после прививки.

Что делать, если Дія не хочет генерировать COVID-сертификат — смотрите в материале Фактов ICTV.

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Сертификат не генерируется автоматически

В первую очередь, следует проверить присылали ли вы запрос на поиск вашей вакцинации в системе.

Дело в том, что сертификат не подтягивается автоматически после того, как вам вкололи вакцину. Чтобы получить свой сертификат, необходимо:

Авторизоваться удобным способом. В услугах выбрать COVID-сертификат или Добавить COVID-сертификат. Нажать Начать. Предоставьте согласие на передачу медицинских данных и нажмите Отправить. Дія осуществит поиск вашей вакцинации в системе и подтянет ваш сертификат. COVID-сертификат появится в разделе Документы.

Если запрос вы отправляли, но сертификат все равно не появляется, или ваш статус изменился на Нет данных о вас, действовать нужно иначе.

Отправьте запрос через портал Дія

Если свой запрос вы присылали через мобильное приложение, попробуйте повторить процедуру на портале Дія.

Войдите в личный кабинет через банк или с помощью электронной подписи. В Услугах выберите COVID-сертификат. Дайте согласие на передачу медицинских данных. Когда данные о вас будут найдены, вы получите уведомление или электронное письмо.

COVID-сертификат появится в разделе Полученные документы. Его можно будет скачать на телефон или распечатать.

Обратитесь к врачу, который делал прививку

Если вариант с Дія не смог помочь, необходимо обратиться к семейному врачу или к врачу, который делал прививки.

Если врачи не внесли данные о вас в общую систему, то Дія просто не сможет сгенерировать сертификат. Кроме того, в больницы могли внести неверные данные.

Попросите вашего врача проверить:

ФИО на украинском и английском языках ( как в паспорте).

РНОКПП (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, который ранее назывался индивидуальный налоговый номер — ИНН).

УНЗР — это уникальный номер записи, который вносится о каждом гражданине Украины в Единый демографический реестр и помогает сделать цифровую идентификацию человека.

Дата рождения, как в паспорте/свидетельстве о рождении.

Ваш актуальный номер телефона.

Также попросите врача проверить, нет ли дублей вашего профиля в системе или совпадения с профилем другого человека. Если таковые имеются, в больнице должны это исправить.

Другие случаи

Если во время генерации сертификата на своем экране вы видите статусы — Ошибка при генерации сертификата, Сертификат о вакцинации недоступен, Номер партии вакцины ложный прочее, необходимо:

Обновить приложение или сайт Дія. Попробуйте повторно отправить запрос.

Если статус не меняется — обращайтесь в больницу, где делали прививки. Пусть там проверяют ваши персональные данные, наличие прививки в базе и тому подобное.