После того как в Украине начали делать вакцинацию от COVID-19, в приложении Дія появилась новая функция — COVID-сертификат.
С его помощью, украинцы, которые сделали вакцину могут легко это доказать. Есть случаи, когда Дія не подтягивает COVID-сертификат даже после прививки.
Что делать, если Дія не хочет генерировать COVID-сертификат — смотрите в материале Фактов ICTV.
Сертификат не генерируется автоматически
В первую очередь, следует проверить присылали ли вы запрос на поиск вашей вакцинации в системе.
Дело в том, что сертификат не подтягивается автоматически после того, как вам вкололи вакцину. Чтобы получить свой сертификат, необходимо:
- Авторизоваться удобным способом.
- В услугах выбрать COVID-сертификат или Добавить COVID-сертификат.
- Нажать Начать.
- Предоставьте согласие на передачу медицинских данных и нажмите Отправить.
- Дія осуществит поиск вашей вакцинации в системе и подтянет ваш сертификат.
- COVID-сертификат появится в разделе Документы.
Если запрос вы отправляли, но сертификат все равно не появляется, или ваш статус изменился на Нет данных о вас, действовать нужно иначе.
Отправьте запрос через портал Дія
Если свой запрос вы присылали через мобильное приложение, попробуйте повторить процедуру на портале Дія.
- Войдите в личный кабинет через банк или с помощью электронной подписи.
- В Услугах выберите COVID-сертификат.
- Дайте согласие на передачу медицинских данных.
- Когда данные о вас будут найдены, вы получите уведомление или электронное письмо.
COVID-сертификат появится в разделе Полученные документы. Его можно будет скачать на телефон или распечатать.
Обратитесь к врачу, который делал прививку
Если вариант с Дія не смог помочь, необходимо обратиться к семейному врачу или к врачу, который делал прививки.
Если врачи не внесли данные о вас в общую систему, то Дія просто не сможет сгенерировать сертификат. Кроме того, в больницы могли внести неверные данные.
Попросите вашего врача проверить:
- ФИО на украинском и английском языках ( как в паспорте).
- РНОКПП (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, который ранее назывался индивидуальный налоговый номер — ИНН).
- УНЗР — это уникальный номер записи, который вносится о каждом гражданине Украины в Единый демографический реестр и помогает сделать цифровую идентификацию человека.
- Дата рождения, как в паспорте/свидетельстве о рождении.
- Ваш актуальный номер телефона.
Также попросите врача проверить, нет ли дублей вашего профиля в системе или совпадения с профилем другого человека. Если таковые имеются, в больнице должны это исправить.
Другие случаи
Если во время генерации сертификата на своем экране вы видите статусы — Ошибка при генерации сертификата, Сертификат о вакцинации недоступен, Номер партии вакцины ложный прочее, необходимо:
- Обновить приложение или сайт Дія.
- Попробуйте повторно отправить запрос.
Если статус не меняется — обращайтесь в больницу, где делали прививки. Пусть там проверяют ваши персональные данные, наличие прививки в базе и тому подобное.