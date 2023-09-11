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Космос

Унікальна можливість: комету Нісімура зможуть побачити жителі Землі

11 Вересня 2023, 12:15
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Комета, небо
Джерело: Pexels

Уже 12 вересня жителі Північної півкулі мають можливість побачити комету Нісімура, яку виявили тільки в серпні цього року.

За словами професора Бреда Гібсона, директора Центру астрофізики імені Є. А. Мілна в університеті Галла, об’єкт, що рухається в космосі зі швидкістю 240 000 миль на годину (386 242 км/год), вже видно неозброєним оком. Небесне тіло можна побачити через годину після заходу сонця і за годину до світанку, якщо подивитися зі сходу на північний схід, у бік серпа Місяця і Венери.

– Кометі потрібно 500 років, щоб зробити оберт навколо Сонячної системи, Землі – один рік, а зовнішнім планетам – багато десятиліть… Її вже можна побачити, але 12 вересня вона буде на відстані 78 млн миль від Землі, і це має бути найкращий шанс побачити її неозброєним оком, – зазначив професор.

Комета пройде найближче до Сонця 17 вересня і перебуватиме всього за 43 млн км від нас. Вчені все ще намагаються оцінити розмір Нісімури, але професор Гібсон вважає, що її діаметр може варіюватися від кількох сотень метрів до 1,5 – 3 км.

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Комета C/2023 PI названа на честь японського астрофотографа Хідео Нісімури, який зафіксував її, коли 11 серпня робив фотографії неба з довгою витримкою.

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Джерело
Independent
Теги
Комета
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