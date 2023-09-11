Уже 12 сентября у жителей Северного полушария есть возможность увидеть пролетающую мимо комету Нисимура, которую обнаружили только в августе этого года.

По словам профессора Брэда Гибсона, директора Центра астрофизики имени Е. А. Милна в университете Халла, объект, который движется в космосе со скоростью 240 000 миль в час (386 242 км/ч), уже виден невооруженным глазом. Небесное тело можно увидеть через час после захода солнца и за час до рассвета, если посмотреть с востока на северо-восток, в сторону серпа Луны и Венеры.

— Комете требуется 500 лет, чтобы совершить оборот вокруг Солнечной системы, Земле — один год, а внешним планетам — многие десятилетия… Ее уже можно увидеть, но 12 сентября она будет на расстоянии 78 млн миль от Земли, и это должен быть лучший шанс увидеть ее невооруженным глазом, — отметил профессор.

Комета пройдет ближе всего к Солнцу 17 сентября и будет находиться всего в 43 млн км от нас. Ученые все еще пытаются оценить размер Нисимуры, но профессор Гибсон считает, что ее диаметр может варьироваться от нескольких сотен метров до 1,5 — 3 км.

Сейчас смотрят

Комета C/2023 PI названа в честь японского астрофотографа Хидео Нисимуры, который зафиксировал ее, когда 11 августа делал фотографии неба с длинной выдержкой.