Українці, які споживають російський контент, заплатили в бюджет РФ близько $5 млн. За ці гроші армія країни-агресора могла придбати 10 тис. FPV-дронів.

Як Росія заробляє кошти на українцях

Російські автори контенту отримують дохід від переглядів і прослуховувань на стримінгових платформах.

За один рік повномасштабної війни вони заробили понад $80 млн завдяки глядачам і слухачам в Україні, з яких $5 млн сплатили в бюджет РФ як податок. Про це йдеться в інфографіці від агенції Top Lead.

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Автори дослідження дійшли висновку, що за ці кошти можна було придбати 10 тис. FPV-дронів, оскільки вартість одного становить $500.

– 10 000 FPV-дронів для окупаційної армії оплатили українці, які дивляться російських YouTube-блогерів та слухають російську музику на стримінгових сервісах (за один рік), – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розрахунки орієнтовні, оскільки частину грошей порахувати неможливо.

На цю інфографіку вже відреагувала телеведуча Леся Нікітюк. Вона звернулася до любителів контенту РФ, які, попри повномасштабну війну в Україні, продовжують його споживати. Особливо телеведуча виділила тих, хто слухає зрадницю Анну Асті.