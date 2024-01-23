Украинцы, которые потребляют российский контент, заплатили в бюджет РФ около $5 млн. За эти деньги армия страны-агрессора могла приобрести 10 тыс. FPV-дронов.

Как Россия зарабатывает средства на украинцах

Российские авторы контента получают доход от просмотров и прослушиваний на стриминговых платформах.

За один год полномасштабной войны они заработали более $80 млн благодаря зрителям и слушателям в Украине, из которых $5 млн уплатили в бюджет РФ в качестве налога. Об этом говорится в инфографике от агентства Top Lead.

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Авторы исследования пришли к выводу, что за эти средства можно было приобрести 10 тыс. FPV-дронов, поскольку стоимость одного составляет $500.

— 10 000 FPV-дронов для оккупационной армии оплатили украинцы, которые смотрят российских YouTube-блогеров и слушают российскую музыку на стриминговых сервисах (за один год), — говорится в сообщении.

Отмечается, что расчеты ориентировочные, поскольку часть денег посчитать невозможно.

На эту инфографику уже отреагировала телеведущая Леся Никитюк. Она обратилась к любителям контента РФ, которые, несмотря на полномасштабную войну в Украине, продолжают его потреблять. Особенно телеведущая выделила тех, кто слушает предательницу Анну Асти.