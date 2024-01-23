Телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк дорікнула любителям контенту РФ, які, незважаючи на повномасштабну війну в Україні та ті жахи, що щодня творить країна-агресор у ній, продовжують його споживати.

Леся Нікітюк звернулася до любителів російського контенту

В Instagram-stories Леся поділилася графікою, в якій показано, що українці заплатили в бюджет РФ $5 млн за контент авторів країни-агресора. Річ у тім, що росіяни заробляють на українських прослуховуваннях або переглядах, відповідно, сплачують податки в казну своєї країни.

Також показано, що за ці гроші РФ може придбати 10 тис. дронів, якими вони потім бомблять українські міста.

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Нікітюк присвятила цей пост усім любителям російського контенту, особливо виділивши тих, хто продовжує слухати зрадницю Анну Asti.

– Усім “царицям” присвячується… Слухайте бл*ть далі і плюйте на війну, – наголосила Леся.

Не обійшлося і без гумору. Ведуча зазначила, що краще б уже “вовчиці” залишилися, натякнувши на Олега Винника. Також Леся подумала, як можна виправити ситуацію.

– Я завтра телефоную найкращим музичним продюсерам країни, нехай роблять із мене співачку, доведеться мені особисто змусити деяких людей нарешті слухати українські пісні, – пожартувала Нікітюк.

Варто зазначити, що споживання російського контенту в Україні – справді проблема. Якщо переглядати його в YouTube або слухати в Apple Music та на інших стримінгових сервісах, росіяни отримуватимуть за це гроші.

Багато наших артистів регулярно закликають українців не робити цього, адже наслідки ми бачимо самі щодня. Нещодавно звернулася до любителів музики РФ Злата Огнєвіч. Співачку обурило те, що 50% українських музичних трендів на YouTube – це контент путіністів.