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У TikTok знайшли “двійника Зеленського” з Італії: продає рибу і варить каву

16 Серпня 2023, 16:33
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Двійник Зеленського

В Італії знайшли двійника президента України Володимира Зеленського – чоловік уже підкорив TikTok своєю схожістю з лідером незалежної країни. Так, ідеться про італійця Джіджі Пешеріа, на зовнішність якого вже відреагували тисячі українців у соцмережі.

Так, на сторінці двійника Зеленського в TikTok понад 1,1 млн підписників – у роликах він часто танцює, пробує різні незвичайні делікатеси та жартує про роботу барменом. Його ролики набирають від 200 тис. до 1 млн переглядів.

@gigipescheria♬ suono originale – gigipescheria

Примітно, що Луїджі був вуличним продавцем свіжої риби з Торре-Аннунціата в Неаполі. Він почав публікувати відеоролики в TikTok наприкінці 2021 року, але став популярним завдяки одному вірусному відео. У ньому він розповідає про свою роботу та знімає, як зазиває мешканців будинків придбати його рибу.

@gigipescheria♬ suono originale – gigipescheria

Утім, користувачі TikTok помітили, що чоловік візуально дуже схожий на Зеленського – багато хто йому пише незвичні коментарі, які не зможе зрозуміти без перекладача:

  • Майбутній президент Італії.
  • Ну який він харизматичний і класний. Привіт вам з України.
  • Десь я вже бачила цього хлопця.
  • Пане Президенте, ви вже в Ялті куштуєте пахлаву медову?
  • А мені цікаво коли він скаже: Слава Україні.

У мережі Джіджі назвали двійником Зеленського не просто так – він схожий на президента не тільки зовнішністю, а й мімікою та жестикуляцією.

@gigipescheria♬ suono originale – gigipescheria

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TikTok Володимир Зеленський
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