В Італії знайшли двійника президента України Володимира Зеленського – чоловік уже підкорив TikTok своєю схожістю з лідером незалежної країни. Так, ідеться про італійця Джіджі Пешеріа, на зовнішність якого вже відреагували тисячі українців у соцмережі.

Так, на сторінці двійника Зеленського в TikTok понад 1,1 млн підписників – у роликах він часто танцює, пробує різні незвичайні делікатеси та жартує про роботу барменом. Його ролики набирають від 200 тис. до 1 млн переглядів.

Примітно, що Луїджі був вуличним продавцем свіжої риби з Торре-Аннунціата в Неаполі. Він почав публікувати відеоролики в TikTok наприкінці 2021 року, але став популярним завдяки одному вірусному відео. У ньому він розповідає про свою роботу та знімає, як зазиває мешканців будинків придбати його рибу.

Утім, користувачі TikTok помітили, що чоловік візуально дуже схожий на Зеленського – багато хто йому пише незвичні коментарі, які не зможе зрозуміти без перекладача:

Майбутній президент Італії.

Ну який він харизматичний і класний. Привіт вам з України.

Десь я вже бачила цього хлопця.

Пане Президенте, ви вже в Ялті куштуєте пахлаву медову?

А мені цікаво коли він скаже: Слава Україні.

У мережі Джіджі назвали двійником Зеленського не просто так – він схожий на президента не тільки зовнішністю, а й мімікою та жестикуляцією.