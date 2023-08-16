В Італії знайшли двійника президента України Володимира Зеленського – чоловік уже підкорив TikTok своєю схожістю з лідером незалежної країни. Так, ідеться про італійця Джіджі Пешеріа, на зовнішність якого вже відреагували тисячі українців у соцмережі.
Так, на сторінці двійника Зеленського в TikTok понад 1,1 млн підписників – у роликах він часто танцює, пробує різні незвичайні делікатеси та жартує про роботу барменом. Його ролики набирають від 200 тис. до 1 млн переглядів.
@gigipescheria♬ suono originale – gigipescheria
Примітно, що Луїджі був вуличним продавцем свіжої риби з Торре-Аннунціата в Неаполі. Він почав публікувати відеоролики в TikTok наприкінці 2021 року, але став популярним завдяки одному вірусному відео. У ньому він розповідає про свою роботу та знімає, як зазиває мешканців будинків придбати його рибу.
@gigipescheria♬ suono originale – gigipescheria
Утім, користувачі TikTok помітили, що чоловік візуально дуже схожий на Зеленського – багато хто йому пише незвичні коментарі, які не зможе зрозуміти без перекладача:
- Майбутній президент Італії.
- Ну який він харизматичний і класний. Привіт вам з України.
- Десь я вже бачила цього хлопця.
- Пане Президенте, ви вже в Ялті куштуєте пахлаву медову?
- А мені цікаво коли він скаже: Слава Україні.
У мережі Джіджі назвали двійником Зеленського не просто так – він схожий на президента не тільки зовнішністю, а й мімікою та жестикуляцією.
@gigipescheria♬ suono originale – gigipescheria