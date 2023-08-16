В Италии нашли двойника президента Украины Владимира Зеленского — мужчина уже покорил TikTok своей схожестью с лидером независимой страны. Так, речь идет об италийце Джиджи Пешериа, на внешность которого уже отреагировали тысячи украинцев в соцсети.
Так, на странице двойника Зеленского в TikTok больше 1,1 млн подписчиков — в роликах он зачастую танцует, пробует различные необычные деликатесы и шутит о работе барменом. Его ролики набирают от 200 тыс. до 1 млн просмотров.
@gigipescheria♬ suono originale — gigipescheria
Примечательно, что Луиджи был уличным продавцом свежей рыбой из Торре-Аннунциата в Неаполе. Он начал публиковать видеоролики в TikTok в конце 2021 года, но стал популярным благодаря одному вирусному видео. В нем он рассказывает о своей работе и снимает, как зазывает жителей домов приобрести его рыбу.
@gigipescheria♬ suono originale — gigipescheria
Впрочем, пользователи TikTok заметили, что мужчина визуально очень похож на Зеленского — многие ему пишут необычные комментарии, которые не сможет понять без переводчика:
- Будущий президент Италии.
- Ну какой он харизматичный и классный. Привет вам из Украины.
- Где-то я уже видела этого парня.
- Господин Президент, вы уже в Ялте пробуете пахлаву медовую?
- А мне интересно когда он скажет: Слава Украине.
В сети Джиджи назвали двойником Зеленского не просто так — он похож на президента не только внешностью, но и мимикой и жестикуляцией.
@gigipescheria♬ suono originale — gigipescheria