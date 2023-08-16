В Италии нашли двойника президента Украины Владимира Зеленского — мужчина уже покорил TikTok своей схожестью с лидером независимой страны. Так, речь идет об италийце Джиджи Пешериа, на внешность которого уже отреагировали тысячи украинцев в соцсети.

Так, на странице двойника Зеленского в TikTok больше 1,1 млн подписчиков — в роликах он зачастую танцует, пробует различные необычные деликатесы и шутит о работе барменом. Его ролики набирают от 200 тыс. до 1 млн просмотров.

Примечательно, что Луиджи был уличным продавцом свежей рыбой из Торре-Аннунциата в Неаполе. Он начал публиковать видеоролики в TikTok в конце 2021 года, но стал популярным благодаря одному вирусному видео. В нем он рассказывает о своей работе и снимает, как зазывает жителей домов приобрести его рыбу.

Впрочем, пользователи TikTok заметили, что мужчина визуально очень похож на Зеленского — многие ему пишут необычные комментарии, которые не сможет понять без переводчика:

Будущий президент Италии.

Ну какой он харизматичный и классный. Привет вам из Украины.

Где-то я уже видела этого парня.

Господин Президент, вы уже в Ялте пробуете пахлаву медовую?

А мне интересно когда он скажет: Слава Украине.

В сети Джиджи назвали двойником Зеленского не просто так — он похож на президента не только внешностью, но и мимикой и жестикуляцией.