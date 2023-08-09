Українські військові здивували користувачів TikTok своїм виконанням пісні про перше кохання. За кілька днів ролик набрав тисячі коментарів і сотні тисяч лайків.

Так, військовий із 80 ОДШБр Андрій Б своїм контентом створив новий тренд у TikTok. У його ролику – українські захисники, які співають під музику в перервах між бойовими завданнями, сидячи в автомобілі.

Хлопці на камеру виконали зворушливий трек виконавиці Darisha – Перше кохання, і за тиждень зібрали понад мільйон переглядів, 137 тис. лайків і майже 3 100 коментарів. Можна сміливо сказати, що ролик моментально завірусився, і активно обговорюється в українському TikTok-просторі.

Тренд набирає обертів – до них приєдналися й інші військові, які почали співати про своє перше кохання у своїй манері.

Авторка пісні Darisha вже відреагувала на нові вірусні ролики – військовим з оригінального відео вона подякувала і запропонувала заспівати разом після перемоги.

– Хлопці, ви неймовірні! Це така честь для мене! Після перемоги заспіваємо разом під вінницьким дощем, усі разом! – заявила Дарина Красновецька.

Загалом, наші захисники вже створили понад сотню подібних відео. Тренд підхопили й зірки – навіть Дантес заспівав популярну пісню.

Під час війни відбувається унікальне – військові співають на камеру, а музиканти – вбивають окупантів з автоматом у руках. Віталій Козловський показав, як проходять його будні на фронті, і поміркував про життя. Артист зізнався, що дуже сумує за сценою і мріяв не про таке життя, але вирішив вступити в армію.