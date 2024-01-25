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У системі Шлях стався збій 25 січня: що відомо

25 Січня 2024, 12:30
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
авто, машини
Джерело: Pexels

У роботі інформаційної системи для перетину кордону Шлях стався збій. Через проблеми тимчасово відсутній доступ до системи.

Система Шлях не працює: що сталося

25 січня в системі Шлях стався збій, про що проінформували міжнародних автомобільних перевізників і водіїв у Держслужбі України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека).

– Через технічний збій роботи дата-центру тимчасово відсутній доступ до системи Шлях та офіційного сайту Укртрансбезпеки, – йдеться в заяві.

Технічний відділ уже вирішує проблему. Система Шлях відновить роботу найближчим часом.

Зараз дивляться

Система Шлях – це система, яка дозволяє чоловікам-водіям, а саме волонтерам, легально перетинати кордон України в умовах воєнного стану. Також за її допомогою прикордонники за лічені секунди проводять перевірку осіб водіїв віком 18-60 років.

Детальніше про те, що таке система Шлях, як за нею виїхати за кордон і хто має на це право – читайте на Фактах ICTV.

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Укртрансбезпека
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