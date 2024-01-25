У роботі підприємства Укрпошта заявили про збій. Йдеться про цифрові послуги, але основні послуги зараз доступні.

Збій у роботі Укрпошти: що відомо

Так, про проблеми в роботі заявили на Facebook-сторінці компанії. Там зазначили, що технічний збій стосується IT-системи, і на усунення проблеми потрібен час.

Зараз дивляться

Однак, у відділеннях Укрпошти клієнти можуть отримувати основні послуги – це стосується приймання посилок та оплати.

– У відділеннях зараз є можливість видавати посилки та приймати платежі. Надання інших послуг відновиться пізніше. Приносимо вибачення за незручності та дякуємо за розуміння, – зазначили в компанії.

Утім, деякі користувачі мережі в коментарях під сервісом скаржаться, що проблема має набагато серйозніший вигляд – це стосується зникнення інформації про посилки в особистому кабінеті користувача.

– Збій? Зникла вся інформація в кабінеті, всі історії відправлень і шаблони! Це взагалі буде якось відновлено, чи як минулого разу? – задається питанням клієнт Укрпошти.

Інші користувачі мережі скаржаться, що зникла інформація з трек-номерами посилки – відстежити їх на цей момент неможливо онлайн. Система нібито показує, що таких посилок не існує.

Також повідомляється, що проблема в роботі спостерігається і в системі Шлях – не виключено, що це кібератака з боку Росії.