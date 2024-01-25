В работе информационной системы для пересечения границы Шлях произошел сбой. Из-за проблем временно отсутствует доступ к системе.
Система Шлях не работает: что произошло
25 января в системе Шлях произошел сбой, о чем проинформировали международных автомобильных перевозчиков и водителей в Госслужбе Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность).
— Из-за технического сбоя работы дата-центра временно отсутствует доступ к системе Шлях и официальному сайту Укртрансбезопасности, — говорится в заявлении.
Технический отдел уже решает проблему. Система Шлях возобновит работу в ближайшее время.
Система Шлях — это система, которая позволяет мужчинам-водителям, а именно волонтерам, легально пересекать границу Украины в условиях военного положения. Также с ее помощью пограничники за считанные секунды проводять проверку лиц водителей в возрасте 18-60 лет.
Детальнее о том, что такое система Шлях, как по ней выехать за границу и кто имеет на это право — читайте на Фактах ICTV.